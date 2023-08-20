Мухова о дебюте в топ-10: «В прошлом проблемой было здоровье, оно всегда меня останавливало»

Каролина Мухова прокомментировала дебют в топ-10.

Она войдет туда после турнира в Цинциннати. Год назад Мухова не входила в топ-100.

«По-моему, в конце прошлого года я была даже вне топ-200. Так что это невероятно.

Я всегда надеялась и верила, что смогу туда попасть, но никогда не знаешь. В прошлом проблемой было здоровье, оно всегда меня останавливало.

А теперь я до конца жизни могу говорить, что была в числе 10 лучших теннисисток мира. Это большое достижение».

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