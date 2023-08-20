Мухова впервые вышла в финал WTA 1000 и дебютирует в топ-10

Теги WTA Western & Southern Open Арина Соболенко Каролина Мухова Теннис

Каролина Мухова победила Арину Соболенко в полуфинале в Цинциннати – 6:7(4), 6:3, 6:2.

Чешка впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA 1000. За счет этого результата она дебютирует в топ-10, вытеснив оттуда Петру Квитову.

За титул она поборется с Коко Гауфф. Всего для нее это будет четвертый финал на уровне тура. Единственную победу она одержала в 2019 году в Сеуле.

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6 комментариев

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From Moscow City
В рейтинге будут 4 чешки подряд:
9 - Вондроушова
10 - Мухова
11 - Квитова
12 - Крейчикова
+4
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+4
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encaro_one
О, у неё день рождения завтра.
Может себе подарок сделать
+3
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+3
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dimon 2.0
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каким будничным событием стали проигрыши топ раз и топ два. неужели перемены ?
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Dikki Shelton
Браво Каролина👏👏👏. Это было великолепно. Вы молодец 👍👍👍
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encaro_one
Ответ From Moscow City
В рейтинге будут 4 чешки подряд: 9 - Вондроушова 10 - Мухова 11 - Квитова 12 - Крейчикова
Квитова ненадолго по возрасту, остальные время от времени отличные турниры проводят, с будущим.
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rubysmith
Ответ encaro_one
О, у неё день рождения завтра. Может себе подарок сделать
Мухова теннис отличный показывает, но статистика финалов швах. на ITF 2 победы из 10(проигрыши Дарт, Александровой, Зиданшек, Соррибес Тормо, Ферро, Вондроушовой, победы над некими Комардиной и Яблонской) в вта проиграла Тайхман финал. Одна победа в финале над Линет.

у Коко наоборот с финалами все ок.
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