Мухова впервые вышла в финал WTA 1000 и дебютирует в топ-10

Каролина Мухова победила Арину Соболенко в полуфинале в Цинциннати – 6:7(4), 6:3, 6:2.

Чешка впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA 1000. За счет этого результата она дебютирует в топ-10, вытеснив оттуда Петру Квитову.

За титул она поборется с Коко Гауфф. Всего для нее это будет четвертый финал на уровне тура. Единственную победу она одержала в 2019 году в Сеуле.

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