Мухова впервые вышла в финал WTA 1000 и дебютирует в топ-10
Каролина Мухова победила Арину Соболенко в полуфинале в Цинциннати – 6:7(4), 6:3, 6:2.
Чешка впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA 1000. За счет этого результата она дебютирует в топ-10, вытеснив оттуда Петру Квитову.
За титул она поборется с Коко Гауфф. Всего для нее это будет четвертый финал на уровне тура. Единственную победу она одержала в 2019 году в Сеуле.
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9 - Вондроушова
10 - Мухова
11 - Квитова
12 - Крейчикова
Может себе подарок сделать
у Коко наоборот с финалами все ок.