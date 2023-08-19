Кузнецов провел и выиграл первый матч за 13 месяцев. В мае он говорил, что не планирует возобновлять карьеру

Экс-39-я ракетка мира Андрей Кузнецов обыграл Ника Чапелла в первом квалификации турнира в Уинстон-Сейлеме – 7:5, 6:1.

Россиянин провел первый одиночный матч с июля 2022-го. После этого он взял паузу в карьере и стал тренировать Романа Сафиуллина.

В мае в интервью ютуб-каналу «Больше!» он сказал, что не планирует возобновлять карьеру: «Я не думаю, что хочу этого. Официально я карьеру не заканчивал, но меня уже и не тянет. Я тренирую Рому, смотрю, через какие адские нагрузки он проходит, и не уверен, что хочу этого сам. Не уверен, что выдержу».

За выход в основную сетку он сыграет с Тай-Соном Квятковски.

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