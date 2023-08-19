Гауфф о том, что обыграла Швентек впервые за 8 матчей: «Видела цитату: «Сбей меня с ног девять раз, но я поднимусь в десятый. Это песня Cardi B»

Теги WTA Western & Southern Open Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Коко Гауфф прокомментировала победу над Игой Швентек в полуфинале в Цинциннати.

Она выиграла 7:6(2), 3:6, 6:4.

«Видела цитату: «Сбей меня с ног девять раз, но я поднимусь в десятый». Это песня Cardi B. Но в моем случае: «Сбей меня с ног семь раз, но я поднимусь в восьмой» (улыбается)».

Также она высказалась о том, что одержала победу только с четвертого матчбола.

«Ига хорошо играла на этих матчболах. Но я не думала об этом, ведь она №1 в мире, нужно концентрироваться на своей половине корта. Я знала, что в целом играла немного сильнее. Все решилось в последний момент».

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2 комментария

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Tarkovski
Поднимешься-то в восьмой, а потом же опять семь раз упадёшь..
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dimon 2.0
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пой, ласточка, пой. посчитаем цыплят по осени
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