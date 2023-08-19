Андрей Чесноков: «Думаю, Медведев попадет на итоговый, даже если проиграет все оставшиеся матчи»

Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков высказался о шансах Даниила Медведева отобраться на итоговый турнир ATP. Россиянин идет третьим в чемпионской гонке.

«Я думаю, что Медведев попадет на итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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