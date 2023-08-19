Андрей Чесноков: «Думаю, Медведев попадет на итоговый, даже если проиграет все оставшиеся матчи»

Теги ATP Андрей Чесноков ATP Finals Даниил Медведев Теннис

Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков высказался о шансах Даниила Медведева отобраться на итоговый турнир ATP. Россиянин идет третьим в чемпионской гонке.

«Я думаю, что Медведев попадет на итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Кто величайший теннисист на харде? А лучший в России?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Александров
а как вам такая логика: если он продует все оставшиеся матчи в этом году, то какой смысл вообще ехать на итоговый?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashati
Русский позитив))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SKA Rostov1992
Спасибо капитан очевидность)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий