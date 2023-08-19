Джокович о выступлении в Цинциннати: «Хочу каждый день немного повышать уровень игры. На этом турнире у меня получается»

Теги Новак Джокович ATP Western & Southern Open Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в Цинциннати .

В четвертьфинале он выиграл 6:0, 6:4 и теперь встретится с Александром Зверевым.

«Мне удалось очень мощно стартовать, я провел почти безупречный первый сет. Во втором я плохо начала, подарил ему брейк. Но со счета 2:4 я провел четыре очень качественных гейма. В целом отлично выступил.

Я хочу каждый день немного повышать уровень игры. На этом турнире у меня получается. Я провел три отличных матча и с каждым днем лучше чувствовал себя на корте. Надеюсь, продолжу двигаться по той же траектории».

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1 комментарий

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Helga Kl
Больше никаких подарков, Ноле!
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