Джокович 75-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Больше только у Надаля
Вторая ракетка мира Новак Джокович в Цинциннати вышел в полуфинал, обыграв Тэйлора Фрица – 6:0, 6:4.
Серб 75-й раз добрался до полуфинала на «Мастерсе». Ему нужен еще один раз, чтобы повторить рекорд Рафаэля Надаля по этому показателю – 76.
За место в финале Джокович сыграет с Александром Зверевым.
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Про двойной Золотой Мастерс я ваще молчу........
Итак, Nо1е - Рафик.
Профильное покрытие (хард-грунт):
Шлемы - 13-14 (-1)
Мастерсы - 27-27 (= забавно. с учётом ИТ 33-27, +6))
Непрофильное покрытие (грунт-хард):
Шлемы - 3-4 (-1)
Мастерсы - 11-9 (+2. с учётом ОИ +1)
Нейтральное (трава):
Шлемы - 7-3 (+4)
Новаку ещё есть в чём прибавить. Но и так картина вполне себе показательная.
такиедела)
Это я к тому, что каждый из большой тройки мотивировал каждого на новые рекорды и достижения