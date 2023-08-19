Джокович 75-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Больше только у Надаля

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Western & Southern Open Александр Зверев Тэйлор Фриц Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович в Цинциннати вышел в полуфинал, обыграв Тэйлора Фрица – 6:0, 6:4.

Серб 75-й раз добрался до полуфинала на «Мастерсе». Ему нужен еще один раз, чтобы повторить рекорд Рафаэля Надаля по этому показателю – 76.

За место в финале Джокович сыграет с Александром Зверевым.

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17 комментариев

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Великий Алонсо
Джокович уже практически во всем превзошёл Надаля, кроме глиняных турниров. Думаю ни у кого уже не остаётся сомнений, что Джокович по итогу более великий теннисист чем Надаль
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ogent
Ответ Stas Salesov
Нет, для публики Джок третий после Надаля и Федерера, это не изменится. А как показал Уим, сейчас он еще и объективно второй после Алькараса ¯\_(ツ)_/¯
Что за бред?
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Юрий Шептухин
Ответ Сергей48
Джокович безусловно великий! Но, чтобы стать величайшим в истории, ему нужно обойти Федера и Надаля, ещё по некоторым показателям) Тогда все споры утихнут?!)
Ну да важные рекорды по по победам на водокачках и над теннисистами с рейтингом ниже 50, он никогда не побьёт.
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Ночная Фурия
При этом побед на Мастерсах у Джока БОЛЬШЕ, чем у Надаля (38/36)
Про двойной Золотой Мастерс я ваще молчу........
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Это не мой критерий, это консенсус между Иваном Любичичем и Тони Надалем касательно карьеры Джоковича) Стоит прислушаться к их непредвзятым экспертным мнениям..
Мирку ещё стоит спросить для полной объективности)
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Юрий Шептухин
Ответ Stas Salesov
Нет, для публики Джок третий после Надаля и Федерера, это не изменится. А как показал Уим, сейчас он еще и объективно второй после Алькараса ¯\_(ツ)_/¯
Очередной бред, Новак по популярности лет пять назад обошёл Надаля в мире, что за привычка писать по Федю и автоматом добавлять Надаля, особенно это смешно когда пишут про красоту игры.
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Alex Morhan
Ответ Юрий Шептухин
Очередной бред, Новак по популярности лет пять назад обошёл Надаля в мире, что за привычка писать по Федю и автоматом добавлять Надаля, особенно это смешно когда пишут про красоту игры.
Это вамосы и лицемерие, слова синонимы
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Alex Morhan
Ответ Сергей48
Джокович безусловно великий! Но, чтобы стать величайшим в истории, ему нужно обойти Федера и Надаля, ещё по некоторым показателям) Тогда все споры утихнут?!)
Чтобы убедить фанов Федалей никаких показателей не хватит, это мнение людей и это абсолютно нормально, но также на объективное положение никак не влияет
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S.Graf
Если (если!) выделять грунтовые результаты Рафика, как нечто особенное (что само по себе нелепо)), то уместно сравнивать с титулами Новака на харде. А также обратную ситуацию, и достижения на нейтральной траве.

Итак, Nо1е - Рафик.
Профильное покрытие (хард-грунт):
Шлемы - 13-14 (-1)
Мастерсы - 27-27 (= забавно. с учётом ИТ 33-27, +6))

Непрофильное покрытие (грунт-хард):
Шлемы - 3-4 (-1)
Мастерсы - 11-9 (+2. с учётом ОИ +1)

Нейтральное (трава):
Шлемы - 7-3 (+4)

Новаку ещё есть в чём прибавить. Но и так картина вполне себе показательная.
такиедела)
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Ничего Смешного
Ответ Великий Алонсо
Джокович уже практически во всем превзошёл Надаля, кроме глиняных турниров. Думаю ни у кого уже не остаётся сомнений, что Джокович по итогу более великий теннисист чем Надаль
На прайм спорте есть комментатор Алексей, мне кажется, его уже специально в чате стебут Сампрасом, фанаты Месси с пеной у рта после ЧМ доказывают, что он недосягаем для Роналду теперь. Я радуюсь, что есть Биг-5, они задали запредельную планку и сотворили кучу рекордов, я реально не представляю, кто сможет их рекорды побить, а если условный Карлито превзойдет и рекорд Новака, и рекорд Надаля, то это будет не на фоне конкуренции, а на фоне таких игроков как - Рууд, Циципас, Медведев, Рублёв.
Это я к тому, что каждый из большой тройки мотивировал каждого на новые рекорды и достижения
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Приходи, как Новак возьмет 25 Шлемов хотя бы
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Сергей48
Ответ Alex Morhan
Чтобы убедить фанов Федалей никаких показателей не хватит, это мнение людей и это абсолютно нормально, но также на объективное положение никак не влияет
Соглашусь с вами. Вообще идолопоклонничество так себе занятие!)
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