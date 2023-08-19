Джокович 75-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Больше только у Надаля

Вторая ракетка мира в Цинциннати вышел в полуфинал, обыграв – 6:0, 6:4.

Серб 75-й раз добрался до полуфинала на «Мастерсе». Ему нужен еще один раз, чтобы повторить рекорд по этому показателю – 76.

За место в финале Джокович сыграет с .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе