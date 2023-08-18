Жабер о том, что мужчины и женщины на турнирах в Америке теперь играют одинаковыми мячами: «У меня теперь плечо болит. Надеюсь, Ига довольна»

Онс Жабер прокомментировала смену мячей на турнирах в США.

Раньше мужчины и женщины играли разными мячами, а теперь все играют теми, которыми раньше играли только в ATP.

«У меня теперь плечо болит (улыбается). Не знаю, почему Ига [Швентек] и другие хотели их поменять. Надеюсь, Ига довольна (улыбается).

Мячи другие, более тяжелые. Но при этом они все равно летят. Не до конца понимаю, в чем там разница.

Если встретить мяч чуть поздно, то чувствуется разница. И тренироваться на крытых кортах не так хорошо – я пыталась, когда шел дождь, было ужасно.

Но я с детства привыкла не жаловаться, а играть чем угодно. Готова хоть камнями. Мне все равно (улыбается)».

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