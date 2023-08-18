Джокович о 19-й победе над Монфисом: «Поначалу мне с ним было очень сложно – в том числе физически»

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис ATP Western & Southern Open Теннис

Новак Джокович прокомментировал 19-ю победу над Гаэлем Монфисом.

В Цинциннати он обыграл француза 6:3, 6:2 и повел 19:0 в личных встречах.

«За последние 15 лет, мы оба эволюционировали, играя друг с другом в разных частях света еще с юниорских времен. Поначалу мне с ним было очень сложно – в том числе физически. Когда играешь с одним из самых атлетичных парней в туре, нужно быть готовым, что каждый мяч вернется.

Сегодня мне удавалось спокойно держать свою подачу. Я очень точно попадал, заставлял его играть. При счете 4:3 в первом сете он сделал несколько невынужденных, подарил мне брейк. И после этого я ушел в отрыв. Начал прибавлять, второй сет провел почти безупречно.

Наверное, его игра мне подходит.

Я рад снова видеть его в туре. Мы несколько лет не встречались, и здорово снова видеть его на высоком уровне».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashati
Никакая его игра мне подходит.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
лучше бы рассказал, как это он умудрился подачу на матч отдать под 0.
видал я всякие варианты "балканской рулетки", но такого не припомню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий