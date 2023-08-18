Джокович о 19-й победе над Монфисом: «Поначалу мне с ним было очень сложно – в том числе физически»

Новак Джокович прокомментировал 19-ю победу над Гаэлем Монфисом.

В Цинциннати он обыграл француза 6:3, 6:2 и повел 19:0 в личных встречах.

«За последние 15 лет, мы оба эволюционировали, играя друг с другом в разных частях света еще с юниорских времен. Поначалу мне с ним было очень сложно – в том числе физически. Когда играешь с одним из самых атлетичных парней в туре, нужно быть готовым, что каждый мяч вернется.

Сегодня мне удавалось спокойно держать свою подачу. Я очень точно попадал, заставлял его играть. При счете 4:3 в первом сете он сделал несколько невынужденных, подарил мне брейк. И после этого я ушел в отрыв. Начал прибавлять, второй сет провел почти безупречно.

Наверное, его игра мне подходит.

Я рад снова видеть его в туре. Мы несколько лет не встречались, и здорово снова видеть его на высоком уровне».

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