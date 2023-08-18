Монфис после 19-го поражения от Джоковича взял у серба автограф на футболке

выложил футболку с автографом, который оставил ему после того, как сделал счет личных встреч 19:0. Серб оставил подпись и написал: «Извини, но не извиняюсь».

«Возможно, я провел не тот матч, на который надеялся против величайшего, но встретиться с Новаком – это всегда честь и радость. Несмотря ни на что, неделя остается положительной. Я отдохну, чтобы на быть в наилучшей форме», – написал Монфис.

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