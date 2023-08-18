Монфис после 19-го поражения от Джоковича взял у серба автограф на футболке

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис ATP Western & Southern Open Теннис

Гаэль Монфис выложил футболку с автографом, который Новак Джокович оставил ему после того, как сделал счет личных встреч 19:0. Серб оставил подпись и написал: «Извини, но не извиняюсь».

«Возможно, я провел не тот матч, на который надеялся против величайшего, но встретиться с Новаком – это всегда честь и радость. Несмотря ни на что, неделя остается положительной. Я отдохну, чтобы на US Open быть в наилучшей форме», – написал Монфис.

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13 комментариев

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go25
Монфилс прошёл стадию принятия и готов прикалываться😆
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Nikolay Stavrogin
Жаль, что встретились так рано в Цинциннати.
Играй старина Монф как с норри и де минором, прошёл бы здесь всех, кроме алькараса и возможно фрица и зверева из оставшихся.
Удачи ветерану на юсо
+5
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+5
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Верховенский1990
«Возможно, я провел не тот матч, на который надеялся против величайшего, но встретиться с Новаком – это всегда честь и радость» Гаэль, просто спасибо тебе за эти слова, кто-то его считал клоуном, но для меня это всегда был добрый и веселый соперник, да вообще по нему видно, что это хороший человек. Монф, здоровья твоей семье, а твои хайлайты на ютубе я и так частенько пересматриваю.
+4
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old folk
А ведь я помню их первую (?) встречу на каком-то n-адцатом корте Ролан Гаррос, когда Новак ещё изнывал от жары)
+3
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dedpihto59
И Монфис признаёт Новака величайшим‼️
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S.Graf
Помню их игру в 1/2 ЮСО-16. Моня тогда пол-матча клоунничал и дурачился, за что благородная)) нью-йоркская публика его освистывала.
На послематчевой пресс-конференции Моня сказал:
- А что вы от меня хотите? Когда я так играл, я выигрывал (и даже смог взять сет). А когда я начал играть нормально - тут же проиграл (в одну калитку)

Респект Моне за добрые слова!
(хоть это и констатация хорошо известного факта для всех, кто мало-мальски разбирается в теннисе))
Nо1е Величайший!
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Сергей48
Монфис уважительный красавчик!
+3
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Alex Morhan
Ответ Nikolay Stavrogin
Жаль, что встретились так рано в Цинциннати. Играй старина Монф как с норри и де минором, прошёл бы здесь всех, кроме алькараса и возможно фрица и зверева из оставшихся. Удачи ветерану на юсо
С Новаком он сыграл откровенно плохо
+1
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Nikolay Stavrogin
Ответ Alex Morhan
С Новаком он сыграл откровенно плохо
Видимо загнал себя мыслями, что, возможно, последний шанс размочить личку.
Но и Новак был довольно неплох
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Golos Razuma
У Монфиса очень интересный стиль игры всегда был. Непонятные, неожиданные движения, красота. Но увы, на титул так и не наиграл. Яркий, зрелищный теннис показывает всегда, но не результативный.
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Паскаль Шимбонда
Ответ old folk
А ведь я помню их первую (?) встречу на каком-то n-адцатом корте Ролан Гаррос, когда Новак ещё изнывал от жары)
Первая была вроде как на US Open
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