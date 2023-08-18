Монфис после 19-го поражения от Джоковича взял у серба автограф на футболке
Гаэль Монфис выложил футболку с автографом, который Новак Джокович оставил ему после того, как сделал счет личных встреч 19:0. Серб оставил подпись и написал: «Извини, но не извиняюсь».
«Возможно, я провел не тот матч, на который надеялся против величайшего, но встретиться с Новаком – это всегда честь и радость. Несмотря ни на что, неделя остается положительной. Я отдохну, чтобы на US Open быть в наилучшей форме», – написал Монфис.
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Играй старина Монф как с норри и де минором, прошёл бы здесь всех, кроме алькараса и возможно фрица и зверева из оставшихся.
Удачи ветерану на юсо
На послематчевой пресс-конференции Моня сказал:
- А что вы от меня хотите? Когда я так играл, я выигрывал (и даже смог взять сет). А когда я начал играть нормально - тут же проиграл (в одну калитку)
Респект Моне за добрые слова!
(хоть это и констатация хорошо известного факта для всех, кто мало-мальски разбирается в теннисе))
Nо1е Величайший!
Но и Новак был довольно неплох