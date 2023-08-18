Ига Швентек: «Просто нелепо, как много ненависти и критики льется на меня и мою команду даже после проигранного сета»

Ига Швентек высказалась об оскорбительных комментариях в интернете.

В третьем круге в Цинциннати она победила Циньвэнь Чжэн со счетом 3:6, 6:1, 6:1 и начала пресс-конференцию с небольшой речи.

«Конечно, матч не был идеальным. Мы все это видели. Но просто нелепо, как много ненависти и критики льется на меня и мою команду даже после проигранного сета. Я хочу призвать людей быть чутче, когда они пишут комментарии в интернете.

Мне грустно, что меня и людей, с которыми я работаю, так осуждают. Я бы хотела призвать людей быть чутче и обращать внимание на положительные моменты. Даже сегодня – я не очень хорошо начала матч, но потом нашла решения проблем.

Иногда я вижу, что пишут в интернете, когда я не показываю лучшую игру или выступаю чуть хуже, и мне скажется, что мир был бы намного лучше, если бы мы не осуждали друг друга и не писали об этом.

Люди выступают на только в соцсетях и комментариях – мне и моей команде приходят электронные письма и сообщения. Это вообще безумие.

Иногда люди замечают положительные моменты, но в интернете становится все хуже и хуже. Все больше ненависти, очень прямолинейных и иногда злых комментариев. Я бы хотела, чтобы это изменилось, потому что иначе интернет перестанет быть для нас безопасным местом».

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