Циципас выпадет из топ-5, Руне станет №4
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас проиграл Хуберту Хуркачу в третьем круге в Цинциннати – 3:6, 4:6.
Грек не защитил прошлогодний финал и опустится на седьмую строчку рейтинга, а Хольгер Руне теперь станет четвертой ракеткой мира.
Хуркач впервые в 2023-м обыграл соперника из топ-10 – он прервал серию из шести поражений от игроков такого уровня. Теперь его баланс против десятки составляет 15:25.
Дальше он сыграет с Алексеем Попыриным.
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Вылетел с Цинциннати в 1 круге - стал 4 ракеткой мира