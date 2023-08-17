Циципас выпадет из топ-5, Руне станет №4

Теги рейтинги ATP Western & Southern Open Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Алексей Попырин Хольгер Руне Теннис

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас проиграл Хуберту Хуркачу в третьем круге в Цинциннати – 3:6, 4:6.

Грек не защитил прошлогодний финал и опустится на седьмую строчку рейтинга, а Хольгер Руне теперь станет четвертой ракеткой мира.

Хуркач впервые в 2023-м обыграл соперника из топ-10 – он прервал серию из шести поражений от игроков такого уровня. Теперь его баланс против десятки составляет 15:25.

Дальше он сыграет с Алексеем Попыриным.

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6 комментариев

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Serik Alik
Руне молодец, вылетел с Торонто в 1 круге - стал 5 ракеткой мира
Вылетел с Цинциннати в 1 круге - стал 4 ракеткой мира
+18
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+18
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Mr@k
Доцицидосил
+3
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Arti22
А вот нефиг цицидосить было ночами напролёт
+1
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Nike Borzov
Ответ Serik Alik
Руне молодец, вылетел с Торонто в 1 круге - стал 5 ракеткой мира Вылетел с Цинциннати в 1 круге - стал 4 ракеткой мира
Вылетит в первом круге берси- станет (4+5)= девятым
+1
0
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Сергей48
Хуркач с победой!!!
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