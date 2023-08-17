Циципас выпадет из топ-5, Руне станет №4

Четвертая ракетка мира проиграл в третьем круге в Цинциннати – 3:6, 4:6.

Грек не защитил прошлогодний финал и опустится на седьмую строчку рейтинга, а теперь станет четвертой ракеткой мира.

Хуркач впервые в 2023-м обыграл соперника из топ-10 – он прервал серию из шести поражений от игроков такого уровня. Теперь его баланс против десятки составляет 15:25.

Дальше он сыграет с .

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