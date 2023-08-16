Винус, Возняцки, Изнер, Джонсон получили wild card на US Open
US Open объявил обладателей wild card.
Приглашения в женскую сетку получили:
- двукратная чемпионка Винус Уильямс;
- Каролин Возняцки;
- Кайла Дэй;
- Фиона Ферро;
- Сторм Хантер;
- Эшлин Крюгер;
- Робин Монтгомери;
- Клерви Нгунуэ.
Приглашения в мужскую сетку получили:
- Джон Изнер;
- Стив Джонсон;
- Алекс Микельсен;
- Бенжамен Бонзи;
- Ринки Хиджиката;
- Лернер Тиен;
- Майкл Ммо;
- Итан Куинн.
«Большой шлем» начнется 28 августа.
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