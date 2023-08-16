Винус, Возняцки, Изнер, Джонсон получили wild card на US Open

Теги Винус Уильямс ATP WTA Каролин Возняцки Джон Изнер Стив Джонсон Теннис

US Open объявил обладателей wild card.

Приглашения в женскую сетку получили:

Приглашения в мужскую сетку получили:

«Большой шлем» начнется 28 августа.

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