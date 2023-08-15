Стивенс о претензиях игроков к расписанию в Монреале: «Я в Совете игроков, мне постоянно жалуются»

Слоун Стивенс прокомментировала претензии игроков к расписанию в Монреале.

«Я не знаю, в чем секрет, но туру надо лучше составлять расписание. Нужно найти решение проблемы поздних матчей и тому, что люди играют в разное время. Очень многое по теме расписаний нужно исправлять, потому что кто-то всегда оказывается в проигрышном положении – и мы увидели это в финале в Монреале.

Мы не можем это контролировать, но если бы в начале недели расписание было лучше, это могло бы сыграть роль ближе к концу. Нужно давать игрокам лучшую возможность показать максимум – и тут многое зависит от тура и расписания.

Я в Совете игроков, так что не буду слишком глубоко копать, сыпать соль на рану. Но мы должны обеспечивать игрокам лучшие условия.

Мне постоянно жалуются. Это моя полноценная работа, которую я бесплатно выполняю (улыбается). В раздевалке мы много это обсуждаем, потому что мы бы хотели это изменить».

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