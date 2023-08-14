Андрей Чесноков: «Самсонова с турнира в Вашингтоне в хорошей форме и сносит своих соперниц. Она будет одним из фаворитов US Open»

Теги US Open WTA Андрей Чесноков Людмила Самсонова Теннис

Андрей Чесноков считает, что Людмила Самсонова входит в число фаворитов US Open.

«Самсонова сейчас показывает прекрасную игру. С начала турнира в Вашингтоне она реально находится в потрясающей форме и сносит своих соперниц. С такой игрой она точно будет одним из фаворитов на Открытом чемпионате США», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Самсонова провела лучший турнир в карьере – но на финал против дочки миллиардера ее не хватило

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1 комментарий

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Сергей48
Хотелось, бы, чтобы так и было!)
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