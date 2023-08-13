Де Минаур о том, что ему помогает в Торонто: «Перед каждым матчем сплю»

Теги ATP National Bank Open Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур рассказал, что помогло ему выйти в финал в Торонто.

За титул он поборется с Янником Синнером.

«В Лос-Кабос [на прошлой неделе] из-за поздних матчей я начал постоянно спать днем. Устраивал себе отдых, сиесту, называйте как хотите.

И тут у меня есть что-то в том же духе. Внизу есть прекрасная тихая комната с парой кроватей. И я ими пользуюсь каждый день перед матчем».

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2 комментария

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sedric
Только сейчас заметил, какая шикарная ава у Минаура на спортсе, и на кого он на ней похож)
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Сергей48
Правильная подготовка к финалу, крайне важна! 👌 Сон необходим для восстановления потраченных сил и энергии, укрепления нервной и иммунной системы…А недосып, как и лишний сон, вреден.😉
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