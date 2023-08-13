Де Минаур о том, что ему помогает в Торонто: «Перед каждым матчем сплю»

Алекс де Минаур рассказал, что помогло ему выйти в финал в Торонто.

За титул он поборется с Янником Синнером.

«В Лос-Кабос [на прошлой неделе] из-за поздних матчей я начал постоянно спать днем. Устраивал себе отдых, сиесту, называйте как хотите.

И тут у меня есть что-то в том же духе. Внизу есть прекрасная тихая комната с парой кроватей. И я ими пользуюсь каждый день перед матчем».

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