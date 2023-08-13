Синнер прокомментировал розыгрыш из 46 ударов в матче с Полом

Теги ATP National Bank Open Томми Пол Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал об ощущениях после размена из 46 ударов против Томми Пола.

«Я чувствовал усталость (смеется).

Поддерживать сосредоточенность было довольно просто, потому что у него был брейк-пойнт. Это был важный момент, так что к каждому удару нужен был правильный подход. Конечно, и я, и он чувствовали, что это важный розыгрыш.

Так что мы оба били довольно сильно, старались друг друга двигать. Такие розыгрыши довольно выматывают. Чувствуешь, как ноги с каждым ударом становятся тяжелее.

Но адреналин и важность момента помогают двигаться».

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1 комментарий

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Ан Кот
а все началось с великолепного приема Пола,
но Синя все же более мастеровитый на данный момент
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