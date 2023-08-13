Синнер прокомментировал розыгрыш из 46 ударов в матче с Полом
Янник Синнер рассказал об ощущениях после размена из 46 ударов против Томми Пола.
«Я чувствовал усталость (смеется).
Поддерживать сосредоточенность было довольно просто, потому что у него был брейк-пойнт. Это был важный момент, так что к каждому удару нужен был правильный подход. Конечно, и я, и он чувствовали, что это важный розыгрыш.
Так что мы оба били довольно сильно, старались друг друга двигать. Такие розыгрыши довольно выматывают. Чувствуешь, как ноги с каждым ударом становятся тяжелее.
Но адреналин и важность момента помогают двигаться».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
но Синя все же более мастеровитый на данный момент