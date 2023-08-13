Швентек о жалобах на мячи: «Наша задача – подстраиваться, менять технику и игровой стиль под физические свойства мяча»
Ига Швентек прокомментировала жалобы игроков на мячи.
Некоторые говорили, что они слишком медленные.
«Я чувствую разницу. Поэтому их и меняют.
Но наша задача – подстраиваться, менять технику и игровой стиль под физические свойства мяча.
Мне в этом еще нужно поработать, но я думаю, что с матчами я лучше прочувствую мяч, наберусь опыта».
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