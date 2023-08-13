Швентек о жалобах на мячи: «Наша задача – подстраиваться, менять технику и игровой стиль под физические свойства мяча»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала жалобы игроков на мячи.

Некоторые говорили, что они слишком медленные.

«Я чувствую разницу. Поэтому их и меняют.

Но наша задача – подстраиваться, менять технику и игровой стиль под физические свойства мяча.

Мне в этом еще нужно поработать, но я думаю, что с матчами я лучше прочувствую мяч, наберусь опыта».

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1 комментарий

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Mobilis
Это она со своей книги цитирует... Пока не дописанной.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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