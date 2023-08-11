Селиваненко о подъемных за участие в необязательных турнирах: «Роджер и Рафа могли получать 1-2 миллиона долларов за один приезд»

Вице-президент ФТР и член совета директоров ITF ответил, сколько денег платят топам за участие в турнирах ATP 250 и 500. Алексей Селиваненко рассказал об этом в интервью телеграм-каналу «Теннисология».

– Если для ATP деньги не в приоритете, то в WTA же ситуация иная: призовые меньше, ведется поиск титульных спонсоров.

– Это сложная тема. Вообще в индустрии спорта теннис является самым недопродаваемым видом, потому что он продается из слишком большого количества источников. Условно говоря, те, кто покупает теннис для стримингов или телевидения, могут купить отдельно мужской, отдельно женский или же определенную категорию турниров. ATP постепенно консолидировала это и теперь продает только из одного источника. Сейчас все реализуется централизованно. Когда рекламодатели не смогут покупать ничего отдельно, в том числе у ТБШ, тогда цена должна резко вырасти. Рынок расширяется, но сложно объединить всех стейкхолдеров. В теннисе их семь: четыре ТБШ, WTA, ATP, ITF.

– Если вернуться к турнирам. Я знаю, что турниры категорий 500 и 250 платят игрокам за участие независимо от результатов. Сколько они предлагают?

– Все от игрока зависит.

– Возьмем топ-10.

– Даже в пределах десятки игрок игроку рознь. А еще все зависит от турнира и континента. Но в среднем – это 100-200 тысяч долларов.

– Вот, например, в прошлом году Джокович играл в Тель-Авиве, где категория была 250.

– Джокович, кстати, не самый высокооплачиваемый.

– Кто же тогда?

– Роджер и Рафа.

– И сколько они получали за участие в пятисотниках?

– Китайский рынок очень сильно подогрел цены. Они могли получать 1-2 миллиона долларов за один турнир. Но я хочу подчеркнуть, что они – это два исключения. У остальных все скромнее.

– Давайте разберем случаи, когда ведущий игрок выступает на домашнем небольшом турнире. Теннисист играет из-за обязательств перед федерацией или как и на других турнирах получает коммерческое предложение?

– Это всегда больная тема. Если проводит федерация, то она, как правило, считает, что с юниоров все было сделано для игрока и в знак благодарности он должен играть всегда и без особых условий. А игрок считает, что он создал себя сам и что вообще такой турнир без домашней звезды смысла не имеет, так что заплатите мне в два раза больше.

– Но без чека игрок не остается?

– Баланс находят, разумеется.

Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $165 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?

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