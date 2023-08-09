Рублев второй раз подряд проиграл в первом матче на «Мастерсе» в Канаде

Теги ATP National Bank Open Андрей Рублев Маккензи Макдональд Теннис

Андрей Рублев проиграл Маккензи Макдональду во втором круге «Мастерса» в Торонто – 4:6, 3:6.

В прошлом году россиянин также уступил в первом матче – Дэну Эвансу в двух сетах. В целом в Канаде он выиграл только один матч – против Фабио Фоньини в 2021 году.

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10 комментариев

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Никита Волк
У Андрея с форхенда 15 НО за матч - столько же, сколько виннерсов в сумме, так не выиграть
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nick-basil
...это значит - очков не потерял
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Typizza
Андрею, наверное, надо лучше планировать календарь и определиться, что для него важнее: титулы на ATP250 или 1/2 шлема + второй Мастерс.
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Ан Кот
а что там случилось по ходу матча? по-моему Андрей не пожал руку рефери после игры
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Nikolay Stavrogin
Не удобный соперник 1-2 h2h, новый континент, другое покрытие, 1й матч, бывает.
Андрюхе пойдёт на пользу реформа мастерсов с расширением сеток. А то в первом же матче может прилететь прям хороший игрок, где уже нужно быть в приличных кондициях
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Rjcnbr
Ответ Пользователь Имени
Угу, человек стабильно в 10-е мирового тенниса, без приёма
Ну топ-10, но приёма то нет
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Матвей Суицидин
Ответ Rjcnbr
Ну топ-10, но приёма то нет
если ему тяжело, то представляешь как остальным
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Пользователь Имени
Ответ Rjcnbr
Ну топ-10, но приёма то нет
Ок, феноменальный теннисист, игрок без приёма, но стабильно брейкающий, бодающийся на подаче Джоковича по 20 минут. Вы объективней всяких рейтингов и голой статистике
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