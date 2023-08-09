Рублев второй раз подряд проиграл в первом матче на «Мастерсе» в Канаде

Андрей Рублев проиграл Маккензи Макдональду во втором круге «Мастерса» в Торонто – 4:6, 3:6.

В прошлом году россиянин также уступил в первом матче – Дэну Эвансу в двух сетах. В целом в Канаде он выиграл только один матч – против Фабио Фоньини в 2021 году.

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