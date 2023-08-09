Роддик о том, что 75% американских любителей считают, что могут выиграть гейм у профи: «Это безумие»

Теги Энди Роддик ATP Теннис

Энди Роддик прокомментировал уверенность любителей из США, что они возьмут гейм у профи.

Опрос выявил, что почти три из четырех уверены, что могут выиграть у профессионала гейм в трехесетовом матче. При этом среди игроков в возрасте от 18 до 24 лет их доля составляет 81%, а в возрасте старше 55 лет – 47%.

А почти половина американских любителей считает, что скорость их подачи не уступает или даже превосходит скорость подачи среднего профессионала.

Экс-первая ракетка мира и чемпион US Open Роддик написал по этому поводу: «Это безумие. Сейчас я сомневаюсь, что смогу выиграть гейм у профессионала. При этом предполагаю, что я лучше большинства любителей :)

Новаку я бы сейчас проиграл 0:6, 0:6. Сомневаюсь, что мой сосед Билл выступит лучше».

На замечание, что он мог бы выиграть гейм за счет подачи, Роддик ответил: «Неа. Ноль геймов».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashati
Ответ MURA
Неа ну а что ожидать то было от опроса от нации, которая создала терминатора и киборга убийцу. Что посеял, то и пожнёшь.
При чем тут их нация? Почитайте наши, русские комментарии к любому матчу, в он-лайн чате, ровно это же, ну может другими словами..
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боддисатва13
Ответ Даниил Александров
Так профи это не только 100 человек, которые играют на шлемах, это еще и 1000 тех, кто проигрывает в первых кругах на турнирах ITF
И всё равно на фоне любителей эти ребята будут джокой
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fusionax
Роддик выдал базу
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Насчёт себя Роддик слишком преувеличивает. Гейм и даже не один он выиграл бы легко у профи. Профи же это не только топ-10 и даже не топ-100, подача у него полюбому осталась, да и самому "всего" 40, немного потренироваться и вернулся бы в форму достаточную для того чтобы эти несколько геймов взять.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Александров
Так профи это не только 100 человек, которые играют на шлемах, это еще и 1000 тех, кто проигрывает в первых кругах на турнирах ITF
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теннис Сандгрен
Ответ sashati
А Возняки вернулась и может, Роддик лентяй или стебщик!)
Каро вернулась спустя 3 года после завершения карьеры, Энди завершил карьеру 11 лет назад. Всё же есть разница
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Логвинов
Ну почему же любитель не сможет взять и гейма у профи? Сможет, просто все зависит от уровня профи. Есть профи, которые слаще челенджеров ничего не видели, у которых можно забрать гейм за счёт их не вынужденных ошибок. Разумеется, физическая подготовка любителя и профессионала это небо и земля. Только профи разные бывают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Самсонов
Уверен, что Роддик вполне может выиграть гейм тупо за счёт подачи. Конечно, не у Джоковича, а у какого-нибудь грунтовика из топ-200
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий