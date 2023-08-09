Роддик о том, что 75% американских любителей считают, что могут выиграть гейм у профи: «Это безумие»

Энди Роддик прокомментировал уверенность любителей из США, что они возьмут гейм у профи.

Опрос выявил, что почти три из четырех уверены, что могут выиграть у профессионала гейм в трехесетовом матче. При этом среди игроков в возрасте от 18 до 24 лет их доля составляет 81%, а в возрасте старше 55 лет – 47%.

А почти половина американских любителей считает, что скорость их подачи не уступает или даже превосходит скорость подачи среднего профессионала.

Экс-первая ракетка мира и чемпион US Open Роддик написал по этому поводу: «Это безумие. Сейчас я сомневаюсь, что смогу выиграть гейм у профессионала. При этом предполагаю, что я лучше большинства любителей :)

Новаку я бы сейчас проиграл 0:6, 0:6. Сомневаюсь, что мой сосед Билл выступит лучше».

На замечание, что он мог бы выиграть гейм за счет подачи, Роддик ответил: «Неа. Ноль геймов».

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