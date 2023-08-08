Стефанос Циципас: «Сейчас у моего отца отпуск. Думаю, ему будет полезно провести какое-то время вне тенниса и вернуться отдохнувшим»

Стефанос Циципас рассказал, для чего дал отпуск своему отцу Апостолосу.

Перед началом американской серии грек вернул в команду Марка Филиппуссиса.

«Сейчас у моего отца отпуск. У него не было выходных с тех пор, как мне исполнилось 12 лет. Думаю, ему будет полезно провести какое-то время вне тенниса и вернуться отдохнувшим.

Родители иногда поддаются эмоциям, и я это на 100% понимаю. У меня нет детей, но я могу представить, как сложно бывает иногда видеть, как твой ребенок отдает всего себя и проходит через столько сложностей во время матча. Я люблю его и хочу, чтобы он был частью того пути, который мы создавали вместе, и он точно никуда не денется. Он все еще с нами, на этом общем пути.

Пришло время исследовать новые вещи. У меня нет предубеждения, и я хочу узнать как можно больше, чтобы взять от карьеры максимум, потому что временами я чувствовал застой. У Марка тоже есть дети. Он не мой папа, но тоже проходил какие-то моменты в своей карьере, которые мог в какой-то мере прожить и запомнить лучше. Он невероятный человек, он очень сильно мне помог, был рядом. Даже когда его не было видно, он всегда был рядом за закрытыми дверьми. Он важная часть нашей команды».

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