Плишкова о том, что в Монреале вышла на Швентек: «В Штутгарте я не была близка к победе, но поняла, что нашла игру, которая нужна в матчах против нее»

Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от матча в Монреале против Иги Швентек.

Счет в личных встречах 2:0 в пользу польки.

«Во время прошлого матча в Штутгарте я была наполовину травмирована, и мы сыграли три сета, так что я считаю, что был хороший матч.

И хотя я не была близка к победе, поняла, что нашла ту игру, которая нужна в матчах против нее. Конечно, это нелегко, потому что она вряд ли подарит тебе очки: когда все остальные, даже такие топы, как Соболенко и все эти девушки, могут ошибиться, она не ошибется.

Поэтому приходится выигрывать очки самой. Мне кажется, что условия в этом году немного медленнее. Да, посмотрим. Посмотрим, какая будет погода. Не знаю, когда буду играть, но надеюсь провести хороший матч».

Также она ответила, действительно ли у Швентек очень сбалансированная игра.

«Да, это хорошее определение. Возможно, ее самая слабая сторона, которую я заметила, может, не слабая, но тем не менее, – это подача, на которой можно немного поддавить.

Но в то же время она так хорошо играет в обороне, что независимо от того, как ты принимаешь, она везде и здорово обороняется.

А если ты играешь пассивно, то она все равно может забивать виннерсы, так что, думаю, у нее весь арсенал. Она так здорово двигается. И, конечно, она заставляет тебя играть ближе к линии.

Ты допускаешь ошибки, и нужно найти баланс между агрессивной, но не слишком рискованной игрой, потому что она вряд ли подарит тебе очки.

Конечно, это самое сложное: понять, где перебор, а где чего-то не хватает. Я считаю, что мне все равно нужно хорошо подавать. При мощной игре, возможно, будут какие-то небольшие шансы».

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