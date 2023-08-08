Бадоса снялась с турнира в Монреале
Паула Бадоса пропустит турнир в Монреале.
Она не выступала после «Уимблдона» из-за проблем со спиной.
«Небольшие новости: я делаю все, чтобы как можно скорее вернуться, но мое тело еще не готово. Боль пока не проходит... Это медленный процесс... Пройдет еще несколько недель, прежде чем я смогу вернуться к соревнованиям. Это очень трудное время. Спасибо за поддержку», – написала Бадоса.
Вместо испанки с Беатрис Хаддад-Майей поборется Магдалена Фрех.
Вчера опубликовали её фоточки с Сабаленкой. И подпись "Сабадоса"
Это что, "цыцыдосе" кирдык, получается. Или девочки решили тройничок замутить, "Сацидосу". Любопытно)