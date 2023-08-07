Чакветадзе отказали в wild card на 25-тысячник в Бельгии

Стали известны подробности возвращения в тур россиянки Анны Чакветадзе.

По информации журналиста Диего Барбиани, экс-пятая ракетка мира запросила wild card на 25-тысячник в Коксейде, чтобы «снова немного поиграть в теннис».

Организаторы отказали, сделав выбор в пользу местных игроков.

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