Чакветадзе отказали в wild card на 25-тысячник в Бельгии

Теги Анна Чакветадзе WTA челленджеры и турниры ITF Теннис

Стали известны подробности возвращения в тур россиянки Анны Чакветадзе.

По информации журналиста Диего Барбиани, экс-пятая ракетка мира запросила wild card на 25-тысячник в Коксейде, чтобы «снова немного поиграть в теннис». 

Организаторы отказали, сделав выбор в пользу местных игроков.

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3 комментария

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Ого круто! Ну другой турнир даст
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С формулировкой "немного поиграть в теннис" отказали бы многие турниры в пользу своих, местных игроков. При всем уважении к Анне
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Ну это уж слишком. Уважьте игрока бывшей когда то в десятке.
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