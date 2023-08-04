Экс-пятая ракетка мира Чакветадзе может вернуться в тур в августе. Она не выступала с 2013 года

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе попала в списки запасных на трех турнирах ITF, которые пройдут в августе в Бельгии.

36-летняя россиянка значится 89-й запасной на 25-тысячнике в Коксейде (пройдет 7-13 августа), 173-й – на 15-тысячнике в Дюффеле (14-20 августа) и 322-й – на 15-тысячнике в Ванферсе-Боле (21-27 августа). Таким образом, она попадет в основу или в квалификацию, если от выступления откажется кто-то из уже заявленных на соревнования теннисисток по рейтингу.

Чакветадзе завершила карьеру в 2013 году из-за хронической травмы спины. Затем она вышла замуж и стала комментатором на каналах холдинга Eurosport. В 2015-м родила дочь.

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