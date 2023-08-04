Экс-пятая ракетка мира Чакветадзе может вернуться в тур в августе. Она не выступала с 2013 года

Теги Анна Чакветадзе WTA челленджеры и турниры ITF Теннис

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе попала в списки запасных на трех турнирах ITF, которые пройдут в августе в Бельгии.

36-летняя россиянка значится 89-й запасной на 25-тысячнике в Коксейде (пройдет 7-13 августа), 173-й – на 15-тысячнике в Дюффеле (14-20 августа) и 322-й – на 15-тысячнике в Ванферсе-Боле (21-27 августа). Таким образом, она попадет в основу или в квалификацию, если от выступления откажется кто-то из уже заявленных на соревнования теннисисток по рейтингу.

Чакветадзе завершила карьеру в 2013 году из-за хронической травмы спины. Затем она вышла замуж и стала комментатором на каналах холдинга Eurosport. В 2015-м родила дочь.

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17 комментариев

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Евроспорт накрылся, а кушать хочется.
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Неожиданно. А как же спина?
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Кафельников тоже подумывает вернуться в большой теннис. Пока не решил с чего начать - Уимблдон или Ролан Гаррос.
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Раньше болел за Анну. Но в какой она форме в 36 лет?..
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Ответ Татьяна Вересова
Неожиданно. А как же спина?
Ей вставили металлический стержень😁
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Зачем?
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я правильно понимаю, что 89-я запасная - это значит, перед ней в очереди ещё 88 человек?
т.е. сыграет не только если кто-то из основы вылетит, но и все эти люди из списка?
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Ответ Стэн Смит
Евроспорт накрылся, а кушать хочется.
Похоже на то!
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Ответ dedpihto59
Похоже на то!
Евроспорт работает, только тенниса там чето нет🤷‍♂️
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Ответ Назар Игорь
Кафельников тоже подумывает вернуться в большой теннис. Пока не решил с чего начать - Уимблдон или Ролан Гаррос.
соскучился по договорнякам ?)
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У Куфтырева дела что ли плохо идут? Иначе непонятно, зачем ей это.
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Прикольно, Мыскину пусть возьмет еще. 😂
Вере Звонаревой скучно не будет)
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Ответ Стэн Смит
Евроспорт накрылся, а кушать хочется.
Муж Анны Чакветадзе по имени Павел – швейцарский бизнесмен, правда, гражданин Украины, старше своей избранницы на шесть лет.
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Ответ Стэн Смит
Евроспорт накрылся, а кушать хочется.
Это она по телеку комментирует теннис? А я думал у кого такой противный голос наверное старуха какая-то. Из за неё не смотрю теннис на русском.
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