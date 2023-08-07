Саккари проиграла седьмой финал подряд

Теги WTA Citi Open Мария Саккари Коко Гауфф Теннис

Мария Саккари в финале турнира в Вашингтоне уступила Коко Гауфф – 2:6, 3:6.

Гречанка проиграла седьмой финал подряд. Единственный на данный момент титул она взяла в Рабате в 2019-м.

«Это очень разочаровывает, но в то же время еще месяц назад мы и не думали, что дойдем здесь до финала, – сказала Саккари на церемонии награждения. – Поэтому я очень благодарна Тому [Хиллу, тренеру] и моей сестре за то, что вы здесь. Сестра – сердце моей команды.

Коко, ты заслуживаешь всего, чего достигла. Ты удивительный человек, у тебя замечательная семья и команда. Для всех нас ты прекрасный пример для подражания. Ты очень добра, поэтому я тебя поздравляю. И желаю всего самого наилучшего».

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2 комментария

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Саккари имеет в своей карьере только 1 титул на водокачке, при этом почему-то стабильно держится в ТОП-10. Это все, что нужно знать об истинном уровне WTA-тура.
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