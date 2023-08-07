Гауфф после победы в Вашингтоне: «Спасибо родителям. Благодаря маме и папе я играю в теннис»

Коко Гауфф пошутила о тяжести трофея турнира в Вашингтоне.

В финале она обыграла Марию Саккари (6:2, 6:3).

«Окей, он тяжелый (смеется). Но я справлюсь – не просто же так хожу в спортзал (смеется).

Все добрые слова, которые обо мне сказала Мария, я могу адресовать и ей. Честно, она одна из тех, на кого я равняюсь в туре. Помню, когда я начинала, она была одной из тех, кто хорошо ко мне относился. Спасибо тебе за то, что ты такая.

Хочу поблагодарить Бога за эту победу. После поражения в первом круге «Уимблдона» мне было очень тяжело. Я очень много молилась. Поэтому благодарю его и всех, кто меня тогда поддержал.

И самое главное – спасибо родителям. Благодаря маме и папе я играю в теннис. И благодаря им я вроде как хороший человек (смеется)», – сказала Гауфф на церемонии награждения.

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