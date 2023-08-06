Алькарас о победе на «Уимблдоне»: «У меня была всего неделя, чтобы все это осмыслить – не очень много времени»

Карлос Алькарас рассказал о неделях после победы на «Уимблдоне».

«Трофей стоит у меня в гостиной, и я его вижу, когда обедаю или ужинаю с родными.

У меня была всего неделя, чтобы все это осмыслить – не очень много времени. Когда я начал играть, я мечтал победить на «Уимблдоне», и в итоге сделал это в 20 лет. Для меня это был всего четвертый турнир на траве, так что это было совершенно неожиданно.

Для меня это огромное достижение, и мне еще нужно время, чтобы все осознать.

Вообще все получается так быстро. Я выиграл уже два «Больших шлема», хотя мне всего 20 лет. Я знаю, что я еще очень молодой, но я много работал, чтобы бороться за такие результаты.

Я до сих пор иногда вспоминаю последний розыгрыш US Open, последний розыгрыш «Уимблдона» и других победных турниров, и у меня мурашки бегут. Это безумие».

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