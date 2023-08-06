Саккари о поражениях в полуфиналах: «Уже собрали видео на ютубе. Мне все равно. Люди просто такие тупые»

Теги WTA Citi Open Мария Саккари Теннис

Мария Саккари рассказала о серии поражений в полуфиналах WTA.

В Вашингтоне она обыграла Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:2), и теперь ее баланс в полуфиналах составляет 8:23. Она прервала серию из семи поражений в 1/2.

«Я об этом не думала. Об этом уже так много говорят, что мне уже все равно (улыбается). Уже собрали видео на ютубе с моими поражениями в полуфиналах. Мне все равно. Люди просто такие тупые (улыбается).

Думаю, многие игроки были бы рады иметь мои результаты в полуфиналах, потому что я не проигрываю в первых кругах. Я проигрываю в полуфиналах. Так что в этом нет ничего плохого.

Но, конечно, я думала о том, что в этом году это нужно преодолеть. Я рада, что это произошло на этой неделе. Но я еще не закончила».

В финале Саккари сыграет с Коко Гауфф.

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5 комментариев

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Ох Саккари конечно это люди тупые, что ты 7 раз проиграла подряд в полуфиналах и выиграла 1 титул 4 года назад
+7
-3
+4
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Ну то, что у нее начинается мандраж и она зачастую сливает почти выигранные матчи - это факт 🤷‍♂️
+2
0
+2
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Все тупые, а я такая Нобелевский лауреаат...
+3
-2
+1
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Да ладно тебе, Мария, тебе их не тупыми обзывать, а благодарить надо за дополнительную мотивацию.
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В бытовом английском "dumb" чаще всего не несёт этой твёрдо негативной агрессивной коннотации как русское "тупой". Что-то ближе к "тормоз", "шут гороховый", "дурашка" и т.п. Кто-то/что-то глупое и смешное, не более.
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