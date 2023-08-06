Саккари о поражениях в полуфиналах: «Уже собрали видео на ютубе. Мне все равно. Люди просто такие тупые»

Мария Саккари рассказала о серии поражений в полуфиналах WTA.

В Вашингтоне она обыграла Джессику Пегулу (6:3, 4:6, 6:2), и теперь ее баланс в полуфиналах составляет 8:23. Она прервала серию из семи поражений в 1/2.

«Я об этом не думала. Об этом уже так много говорят, что мне уже все равно (улыбается). Уже собрали видео на ютубе с моими поражениями в полуфиналах. Мне все равно. Люди просто такие тупые (улыбается).

Думаю, многие игроки были бы рады иметь мои результаты в полуфиналах, потому что я не проигрываю в первых кругах. Я проигрываю в полуфиналах. Так что в этом нет ничего плохого.

Но, конечно, я думала о том, что в этом году это нужно преодолеть. Я рада, что это произошло на этой неделе. Но я еще не закончила».

В финале Саккари сыграет с Коко Гауфф.

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