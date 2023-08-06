Осака о желании вернуться в тур: «Я всегда считала, что если у тебя появляется ребенок, то это конец карьеры. Но я хочу ценить то время, когда еще могу играть»

Теги WTA Наоми Осака Теннис

Наоми Осака рассказала, почему хочет возобновить карьеру после рождения дочери.

Ее спросили, ощущала ли она давление из-за того, что теннисисткам трудно совмещать материнство и карьеру.

«На самом деле, я чувствовала сильное давление. Я всегда считала, что если у тебя появляется ребенок, то это по сути конец карьеры. В женском туре не так много теннисисток с детьми. Обычно они немного старше, и кажется, что это очень сильная нагрузка на организм.

Я никогда не думала, что вернусь в тур, если рожу ребенка. Я всегда задавалась этим вопросом. Но мне кажется, что для меня это был волшебный момент. Он заставил меня задуматься обо всем, что я люблю и ценю, и я захотела... Я играю в теннис с трех лет и хочу ценить то время, когда еще могу играть. Я захотела упорно работать. Сейчас я не могу, но надеюсь, что скоро смогу.

Меня беспокоило, как поступят мои спонсоры и так далее. У меня в голове крутился вопрос, почему парни младше меня или примерно того же возраста могут завести детей и такие: «Все нормально!» И это меня очень раздражало, потому что я была более состоявшейся, чем они. Они не сталкиваются с теми последствиями, с которыми сталкиваются женщины, если рожают ребенка, и это, можно сказать, смягчало давление».

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3 комментария

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Ну ждем)
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А чем карьера теннисистки отличается от любой другой карьеры? Например, актрисы или супер-модели. Быть примером трудолюбия и здорового образа жизни для своего ребенка - это круто!
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Опять это сравнение с мужчинами:)
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