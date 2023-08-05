Маррей о ранней известности: «Моя жизнь резко изменилась, когда мне было 18 лет. Я был не очень-то готов к такому вниманию»

Энди Маррей не был готов к пристальному вниманию, с которым столкнулся в начале карьеры.

«Моя жизнь резко изменилась, когда мне было 18 лет, и тогда было очень трудно. В подростковом возрасте все совершают множество ошибок. Но большинство не делают их на глазах у миллионов людей. Я был не очень-то готов к такому вниманию.

Меня не слишком беспокоило, что меня изображали сердитым и своенравным. В какой-то степени это было справедливо и обоснованно».

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