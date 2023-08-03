Ковачевич в матче с Норри впервые обыграл соперника из топ-20

Теги ATP Abierto Mexicano Los Cabos Кэмерон Норри Александар Ковачевич Теннис

129-я ракетка мира Александар Ковачевич вышел в четвертьфинал в Лос-Кабос.

Во втором круге он обыграл №13 Кэмерона Норри – 5:7, 7:6(7), 6:4.

Для 24-летнего Ковачевича это первая в карьере победа над представителем топ-20 (он провел второй матч против соперников этого уровня).

Он второй раз в карьере и впервые в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

Норри не проигрывал соперникам из-за пределов топ-100 с августа 2022-го.

Теперь Ковачевич поборется с Домиником Кепфером.

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