Ковачевич в матче с Норри впервые обыграл соперника из топ-20
129-я ракетка мира Александар Ковачевич вышел в четвертьфинал в Лос-Кабос.
Во втором круге он обыграл №13 Кэмерона Норри – 5:7, 7:6(7), 6:4.
Для 24-летнего Ковачевича это первая в карьере победа над представителем топ-20 (он провел второй матч против соперников этого уровня).
Он второй раз в карьере и впервые в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне ATP.
Норри не проигрывал соперникам из-за пределов топ-100 с августа 2022-го.
Теперь Ковачевич поборется с Домиником Кепфером.
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