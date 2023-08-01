Изнер о матче с Циципасом: «Нельзя стать №3 без хорошей игры. Мне придется показать максимум, иначе шансов на победу не будет»

Джон Изнер поделился ожиданиями от матча против Стефаноса Циципаса.

Они встретятся во втором круге турнира в Лос-Кабос.

«Мы играли друг с другом много раз. Думаю, я выиграл первые пару матчей, а он – последние пять, так что я постараюсь переломить ситуацию.

Безусловно, он невероятный игрок. Нельзя стать третьим в мире без хорошей игры (это наивысший рейтинг Циципаса, сейчас он пятый – Sports.ru), так что впереди серьезное испытание. Мне однозначно придется показать максимум, иначе шансов на победу не будет».

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