Изнер о матче с Циципасом: «Нельзя стать №3 без хорошей игры. Мне придется показать максимум, иначе шансов на победу не будет»

Теги ATP Джон Изнер Abierto Mexicano Los Cabos Стефанос Циципас Теннис

Джон Изнер поделился ожиданиями от матча против Стефаноса Циципаса.

Они встретятся во втором круге турнира в Лос-Кабос.

«Мы играли друг с другом много раз. Думаю, я выиграл первые пару матчей, а он – последние пять, так что я постараюсь переломить ситуацию.

Безусловно, он невероятный игрок. Нельзя стать третьим в мире без хорошей игры (это наивысший рейтинг Циципаса, сейчас он пятый – Sports.ru), так что впереди серьезное испытание. Мне однозначно придется показать максимум, иначе шансов на победу не будет».

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1 комментарий

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tanith
18 эйсов в первом круге, 70% попадания первой, а Стеф без практики,хммм.
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