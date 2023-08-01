Изнер о матче с Циципасом: «Нельзя стать №3 без хорошей игры. Мне придется показать максимум, иначе шансов на победу не будет»
Джон Изнер поделился ожиданиями от матча против Стефаноса Циципаса.
Они встретятся во втором круге турнира в Лос-Кабос.
«Мы играли друг с другом много раз. Думаю, я выиграл первые пару матчей, а он – последние пять, так что я постараюсь переломить ситуацию.
Безусловно, он невероятный игрок. Нельзя стать третьим в мире без хорошей игры (это наивысший рейтинг Циципаса, сейчас он пятый – Sports.ru), так что впереди серьезное испытание. Мне однозначно придется показать максимум, иначе шансов на победу не будет».
1 комментарий