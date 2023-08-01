Двое россиян допущены на «Челленджер» в Чехии

Теги ATP челленджеры и турниры ITF Теннис

Россияне Денис Клок и Кирилл Киватцев участвуют в «Челленжере» в Либереце, несмотря на то, что в июне правительство Чехии приняло решение об отстранении российских спортсменов от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране.

«Оба спортсмена находятся на территории республики на законных основаниях. Полиция оценивает все обстоятельства конкретного дела и после соответствующего рассмотрения принимает решение о целесообразности пребывания», – сообщил представитель полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.

По словам директора турнира Томаша Трско, Клок допущен, так как родился в Крыму и до 2014 года был гражданином Украины, а Киватцев восемь лет живет в Италии и подал документы на получение гражданства.

В Чехии они выступают в нейтральном статусе, как и на остальных турнирах.

Напомним, на прошлой неделе российскую теннисистку, имя которой не сообщается, не пустили в страну для участия в турнире WTA в Праге.

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1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Россияне! Удачи!!!
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