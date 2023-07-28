Фис о разгроме Рууда: «Мы с тренером выбрали хорошую тактику – цель была в том, чтобы играть с форхенда ему под бэкхенд»

Артур Фис прокомментировал победу над Каспером Руудом в 1/4 финала в Гамбурге – 6:0, 6:4.

19-летний француз вышел в крупнейший полуфинал в карьере и дебютирует в топ-50.

«Я очень рад. Конечно, это был тяжелый матч. Мы с тренером выбрали хорошую тактику. Мы говорили перед матчем, что я должен верить в победу. Конечно, выходя на корт, я хочу побеждать, поэтому старался играть в свой теннис, и сегодня мне удалось показать лучшее, на что я способен. Так что я очень рад.

Я знал, что у него очень хороший удар справа и что если давать ему его использовать, то будет тяжело. Он заставляет тебя много бегать. Цель была в том, чтобы играть с форхенда ему под бэкхенд, и сегодня у меня это хорошо получилось».

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