Фис о разгроме Рууда: «Мы с тренером выбрали хорошую тактику – цель была в том, чтобы играть с форхенда ему под бэкхенд»

Теги ATP Hamburg European Open Каспер Рууд Артур Фис Теннис

Артур Фис прокомментировал победу над Каспером Руудом в 1/4 финала в Гамбурге – 6:0, 6:4.

19-летний француз вышел в крупнейший полуфинал в карьере и дебютирует в топ-50.

«Я очень рад. Конечно, это был тяжелый матч. Мы с тренером выбрали хорошую тактику. Мы говорили перед матчем, что я должен верить в победу. Конечно, выходя на корт, я хочу побеждать, поэтому старался играть в свой теннис, и сегодня мне удалось показать лучшее, на что я способен. Так что я очень рад.

Я знал, что у него очень хороший удар справа и что если давать ему его использовать, то будет тяжело. Он заставляет тебя много бегать. Цель была в том, чтобы играть с форхенда ему под бэкхенд, и сегодня у меня это хорошо получилось».

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5 комментариев

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Vale1
Ответ Tarkovski
А какие выводы? У Рууда слабый бекхенд и за раз он его не исправит
А за два?)
+1
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Vale1
Зря он разболтал, теперь Рууд сделает выводы))
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Sincere
какой умный, надо же) первый человек в туре, кто раскусил Рууда...
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Йенс Мустерманн
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Красиво деклассировал омегу. У Артурчика самого БХ сегодня по-царски работал.
+1
-1
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Tarkovski
Ответ Vale1
Зря он разболтал, теперь Рууд сделает выводы))
А какие выводы? У Рууда слабый бекхенд и за раз он его не исправит
0
0
0
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