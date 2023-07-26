Действующий чемпион Музетти о первой победе в Гамбурге: «Было непросто, потому что соперник с самого начала играл хорошо»

Теги ATP Hamburg European Open Элиас Имер Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Элиасом Имером в первом круге в Гамбурге.

Он выиграл 6:4, 6:1. Итальянец – действующий чемпион турнира.

«Потребовалось некоторое время, чтобы взять игру в свои руки. Это было непросто, потому что соперник с самого начала играл хорошо, довольно агрессивно. Думаю, в конце концов, я нашел правильный баланс, правильный ритм.

У меня остались хорошие воспоминания из прошлого года, я здесь чувствую себя очень хорошо».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий