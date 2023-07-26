Действующий чемпион Музетти о первой победе в Гамбурге: «Было непросто, потому что соперник с самого начала играл хорошо»

Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Элиасом Имером в первом круге в Гамбурге.

Он выиграл 6:4, 6:1. Итальянец – действующий чемпион турнира.

«Потребовалось некоторое время, чтобы взять игру в свои руки. Это было непросто, потому что соперник с самого начала играл хорошо, довольно агрессивно. Думаю, в конце концов, я нашел правильный баланс, правильный ритм.

У меня остались хорошие воспоминания из прошлого года, я здесь чувствую себя очень хорошо».

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