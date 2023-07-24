Джокович снялся с «Мастерса» в Торонто

Теги Новак Джокович ATP National Bank Open Кристофер Юбенкс Теннис

Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Торонто, который стартует 7 августа. В основной сетке его заменит Кристофер Юбенкс.

Сообщается, что серб снялся из-за усталости.

«Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора с командой мы решили, что это правильное решение.

Очень надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы сыграть там перед потрясающей публикой», – сказал Джокович.

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4 комментария

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RealJon
И Цинциннати хватит для подготовки ЮСО.
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k_terekhov
Ещё кто-то из пары травмированных ПКБ/Кирьос - и Сафиуллин должен попадать в основу)
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S.Graf
Новак ещё неделю назад сказал, что перед ЮСО сыграет только Цинци
+1
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armanchik
Ответ k_terekhov
Ещё кто-то из пары травмированных ПКБ/Кирьос - и Сафиуллин должен попадать в основу)
Сафиуллина в торонто не будет. Он в цинцинати второй запасной
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