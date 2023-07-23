48-кратная чемпионка «Шлемов» на колясках Эстер Вергеер введена в Международный зал теннисной славы

Теги Эстер Вергеер Теннис

Теннисисты-колясочники Эстер Вергеер и Рик Дрэйни введены в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте. Они стали шестым и седьмым игроками своей категории в Зале (впервые два введены в один год).

42-летняя Вергеер – 48-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, 62-летний Дрэйни – экс-первая ракетка мира и обладатель 18 титулов категории Super Series (играл до введения колясочного разряда на «Больших шлемах»).

Фото: tennisfame.com

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1 комментарий

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S.Graf
48 Шлемов, мамадарагая .... Новаку есть к чему стремиться)
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