48-кратная чемпионка «Шлемов» на колясках Эстер Вергеер введена в Международный зал теннисной славы

Теннисисты-колясочники Эстер Вергеер и Рик Дрэйни введены в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте. Они стали шестым и седьмым игроками своей категории в Зале (впервые два введены в один год).

42-летняя Вергеер – 48-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, 62-летний Дрэйни – экс-первая ракетка мира и обладатель 18 титулов категории Super Series (играл до введения колясочного разряда на «Больших шлемах»).