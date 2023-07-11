Свитолина на вопрос о дочери: «Она дома с Гаэлем. Я общалась с ней после матча по FaceTime, но она отвлекалась на мороженое»

Теги Гаэль Монфис Уимблдон WTA Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина рассказала, как проводит второй «Большой шлем» в качестве мамы.

На «Уимблдоне» она третий раз в карьере вышла в полуфинал «Шлема».

– Где сейчас ваша дочь? Как часто вам удается здесь видеться?

– Сейчас она дома с Гаэлем. Я общалась с ней после матча по FaceTime, но она отвлекалась на мороженое, поэтому я не была в центре внимания (улыбается). Она еще в таком возрасте, когда ей все равно, выиграю я или проиграю. Она просто счастлива сама по себе, а иногда, когда я возвращаюсь домой, она тоже радуется.

Мне нравится видеть ее счастливой с Гаэлем. Наши мамы тоже нам очень помогают. Здорово, что у нас большая семья и есть много помощников.

– Приедет ли Гаэль на полуфинал или финал?

– Я бы не хотела так сильно что-то менять. Я не суеверна, но боюсь сглазить какие-то вещи (улыбается). Он счастлив быть дома, смотрит матчи со всей семьей. У него есть и свои тренировки перед моими матчами. Он восстанавливается и готовится к американской серии.

Все в порядке. Пусть пока побудет дома.

Родила 9 месяцев назад – и вышла в полуфинал «Уимблдона». Свитолина полностью обновилась и стала лучше

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YuChu
На мороженое. В 6 месяцев.
Это фигура речи? Или Элина не в курсе, чем Гаэль кормит дочь?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Iga Swiatek wants Elina Svitolina to win Wimbledon:

“I will root for her. Especially because we like each other as people. I told her at the net, I hope she wins this tournament. It’s tough to win a Grand Slam, but I know she wants this really bad. I’ll be rooting for her.” ❤️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Мозгов нет и это уже не новость. Диатез в лучшем случае при таком подходе.
Я лично знаю таких родителей, которые давали годовалому ребёнку сладости… ничем хорошем не закончилось с таким подходом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Salesov
Ответ Eugenie Nation
Iga Swiatek wants Elina Svitolina to win Wimbledon: “I will root for her. Especially because we like each other as people. I told her at the net, I hope she wins this tournament. It’s tough to win a Grand Slam, but I know she wants this really bad. I’ll be rooting for her.” ❤️
🥺 Я/Мы Шпунтик
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий