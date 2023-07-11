Свитолина на вопрос о дочери: «Она дома с Гаэлем. Я общалась с ней после матча по FaceTime, но она отвлекалась на мороженое»
Элина Свитолина рассказала, как проводит второй «Большой шлем» в качестве мамы.
На «Уимблдоне» она третий раз в карьере вышла в полуфинал «Шлема».
– Где сейчас ваша дочь? Как часто вам удается здесь видеться?
– Сейчас она дома с Гаэлем. Я общалась с ней после матча по FaceTime, но она отвлекалась на мороженое, поэтому я не была в центре внимания (улыбается). Она еще в таком возрасте, когда ей все равно, выиграю я или проиграю. Она просто счастлива сама по себе, а иногда, когда я возвращаюсь домой, она тоже радуется.
Мне нравится видеть ее счастливой с Гаэлем. Наши мамы тоже нам очень помогают. Здорово, что у нас большая семья и есть много помощников.
– Приедет ли Гаэль на полуфинал или финал?
– Я бы не хотела так сильно что-то менять. Я не суеверна, но боюсь сглазить какие-то вещи (улыбается). Он счастлив быть дома, смотрит матчи со всей семьей. У него есть и свои тренировки перед моими матчами. Он восстанавливается и готовится к американской серии.
Все в порядке. Пусть пока побудет дома.
Родила 9 месяцев назад – и вышла в полуфинал «Уимблдона». Свитолина полностью обновилась и стала лучше
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Это фигура речи? Или Элина не в курсе, чем Гаэль кормит дочь?
“I will root for her. Especially because we like each other as people. I told her at the net, I hope she wins this tournament. It’s tough to win a Grand Slam, but I know she wants this really bad. I’ll be rooting for her.” ❤️
Я лично знаю таких родителей, которые давали годовалому ребёнку сладости… ничем хорошем не закончилось с таким подходом.