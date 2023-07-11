Свитолина на вопрос о дочери: «Она дома с Гаэлем. Я общалась с ней после матча по FaceTime, но она отвлекалась на мороженое»

Элина Свитолина рассказала, как проводит второй «Большой шлем» в качестве мамы.

На «Уимблдоне» она третий раз в карьере вышла в полуфинал «Шлема».

– Где сейчас ваша дочь? Как часто вам удается здесь видеться?

– Сейчас она дома с Гаэлем. Я общалась с ней после матча по FaceTime, но она отвлекалась на мороженое, поэтому я не была в центре внимания (улыбается). Она еще в таком возрасте, когда ей все равно, выиграю я или проиграю. Она просто счастлива сама по себе, а иногда, когда я возвращаюсь домой, она тоже радуется.

Мне нравится видеть ее счастливой с Гаэлем. Наши мамы тоже нам очень помогают. Здорово, что у нас большая семья и есть много помощников.

– Приедет ли Гаэль на полуфинал или финал?

– Я бы не хотела так сильно что-то менять. Я не суеверна, но боюсь сглазить какие-то вещи (улыбается). Он счастлив быть дома, смотрит матчи со всей семьей. У него есть и свои тренировки перед моими матчами. Он восстанавливается и готовится к американской серии.

Все в порядке. Пусть пока побудет дома.

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