Кубок Хопмана. Мертенс играет с Векич, Таусон встретится с Корне, Гоффен – с Чоричем, Руне – с Гаске
В Ницце стартовал обновленный Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он продлится пять дней и завершится в воскресенье 24 июля.
В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.
В пятницу на турнире ожидается дебют чемпиона «Уимблдона» Карлоса Алькараса.
Группа A
|Команда
|🇨🇭
|🇩🇰
|🇫🇷
|Матчи
|W
|L
|🇨🇭 Риеди/Неф
|2:1
|3
|2
|1
|🇩🇰 Руне/Таусон
|1:2
|3
|1
|2
|🇫🇷 Корне/Гаске
Группа B
|Команда
|🇧🇪
|🇭🇷
|🇪🇸
|Матчи
|W
|L
|🇧🇪 Гоффен/Мертенс
|🇭🇷 Чорич/Векич
|🇪🇸 Алькарас/Машарова
19 июля
Швейцария – Дания – 2:1
Клара Таусон (Дания) – Селин Неф (Швейцария) – 6:2, 6:3
Леандро Риеди (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания) – 6:4, 6:3
Селин Неф/Леандро Риеди (Швейцария) – Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 7:5
20 июля
Бельгия – Хорватия
Элиза Мертенс (Бельгия) – Донна Векич (Хорватия)
Давид Гоффен (Бельгия) – Борна Чорич (Хорватия)
Элиза Мертенс/Давид Гоффен (Бельгия) – Донна Векич/Борна Чорич (Хорватия)
Дания – Франция
Клара Таусон (Дания) – Ализе Корне (Франция)
Хольгер Руне (Дания) – Ришар Гаске (Франция)
Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – Ализе Корне/Ришар Гаске (Франция)
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