Кубок Хопмана. Мертенс играет с Векич, Таусон встретится с Корне, Гоффен – с Чоричем, Руне – с Гаске

Теги Ришар Гаске Кубок Хопмана ATP WTA Ализе Корне Давид Гоффен Донна Векич Борна Чорич Элиза Мертенс Клара Таусон Хольгер Руне Теннис

В Ницце стартовал обновленный Кубок Хопмана – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он продлится пять дней и завершится в воскресенье 24 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

В пятницу на турнире ожидается дебют чемпиона «Уимблдона» Карлоса Алькараса.

Группа A

 

Команда 🇨🇭 🇩🇰 🇫🇷 Матчи W L
🇨🇭 Риеди/Неф   2:1    3 2
🇩🇰 Руне/Таусон 1:2      3 1 2
🇫🇷 Корне/Гаске            

Группа B

 

Команда 🇧🇪 🇭🇷 🇪🇸 Матчи W L
🇧🇪 Гоффен/Мертенс            
🇭🇷 Чорич/Векич            
🇪🇸 Алькарас/Машарова            

 

19 июля

Швейцария – Дания – 2:1

Клара Таусон (Дания) – Селин Неф (Швейцария) – 6:2, 6:3

Леандро Риеди (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания) – 6:4, 6:3

Селин Неф/Леандро Риеди (Швейцария) – Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – 6:3, 7:5

20 июля

Бельгия – Хорватия

Элиза Мертенс (Бельгия) – Донна Векич (Хорватия)

Давид Гоффен (Бельгия) – Борна Чорич (Хорватия) 

Элиза Мертенс/Давид Гоффен (Бельгия) – Донна Векич/Борна Чорич (Хорватия)

Дания – Франция

Клара Таусон (Дания) – Ализе Корне (Франция)

Хольгер Руне (Дания) – Ришар Гаске (Франция)

Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – Ализе Корне/Ришар Гаске (Франция)

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