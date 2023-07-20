Кубок Хопмана. Мертенс играет с Векич, Таусон встретится с Корне, Гоффен – с Чоричем, Руне – с Гаске

В Ницце стартовал обновленный – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он продлится пять дней и завершится в воскресенье 24 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

В пятницу на турнире ожидается дебют чемпиона « » .

Группа A

Команда 🇨🇭 🇩🇰 🇫🇷 Матчи W L 🇨🇭 Риеди/Неф 2:1 3 2 1 🇩🇰 Руне/Таусон 1:2 3 1 2 🇫🇷 Корне/Гаске

Группа B

Команда 🇧🇪 🇭🇷 🇪🇸 Матчи W L 🇧🇪 Гоффен/Мертенс 🇭🇷 Чорич/Векич 🇪🇸 Алькарас/Машарова

19 июля

Швейцария – Дания – 2:1

Клара Таусон (Дания) – Селин Неф (Швейцария) – 6:2, 6:3

Леандро Риеди (Швейцария) – Хольгер Руне (Дания) – 6:4, 6:3

Селин Неф/Леандро Риеди (Швейцария) – / (Дания) – 6:3, 7:5

20 июля

Бельгия – Хорватия

Элиза Мертенс (Бельгия) – (Хорватия)

Давид Гоффен (Бельгия) – Борна Чорич (Хорватия)

/ (Бельгия) – Донна Векич/ (Хорватия)

Дания – Франция

Клара Таусон (Дания) – Ализе Корне (Франция)

Хольгер Руне (Дания) – (Франция)

Клара Таусон/Хольгер Руне (Дания) – /Ришар Гаске (Франция)