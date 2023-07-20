Осака о возвращении в теннис после рождения дочери: «Было трудно смотреть, как все соревнуются, пока я в стороне»

Наоми Осака рассказала, почему хочет вернуться в тур после рождения ребенка .

В начале июля четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» родила дочь.

«Я очень рада, что у меня снова есть возможность играть. Я занимаюсь теннисом с трех лет и думаю, что мне нужен был перерыв, чтобы начать больше его ценить. Кроме того, я очень хочу снова увидеться с болельщиками. Во время пандемии меня сильно задело расставание с ними.

Я стараюсь вообще не смотреть теннис, [когда сама не играю]. Помню, как в начале года немного следила за Australian Open, и это меня расстроило, потому что я никогда не пропускала Australian Open. Было трудно справиться с чувством, что я очень хочу там оказаться. Я бы ни на что не променяла [материнство], но было трудно смотреть, как все соревнуются, пока я в стороне».

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