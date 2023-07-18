Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» Гурьева: «Пропустила «Уимблдон» из-за ЕГЭ и проблем с британской визой»

18-летняя россиянка Анастасия Гурьева объяснила пропуск юниорского «Уимблдона». В июне она дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

– У меня были две важные причины. Первая – ЕГЭ. Многие сдавали его в марте, но я решила сделать это позже, чтобы точно успеть нормально подготовиться к «Ролан Гаррос». Иначе бы у меня не получилось сконцентрироваться ни на одном, ни на другом деле. Вторая – получение британской визы. Это был сложный процесс, и тренер сказал мне, что если я не очень хочу заморачиваться с документами, то могу пропустить «Уимблдон». Решили, что так будет лучше.

– Сейчас целенаправленно готовитесь к юниорскому US Open?

– Есть шансы, что я сыграю на юниорском US Open. У меня есть действующая виза, так что с документами порядок. Но в остальном буду играть уже взрослые турниры. Зарабатывать очки на 15-, 25-тысячниках. Хочется закончить год в топ-300.

Еще после прошлогоднего US Open я думала, что закончила с юниорскими турнирами, но когда переехала в академию в Анталью, то тренеры уговорили меня еще год поиграть по юниорам. Решила, почему бы и нет. Специально играла юниорские турниры, чтобы набрать рейтинг и попасть на «Ролан Гаррос»-2023. В итоге получилось там выстрелить, – сказала Гурьева в интервью «Спорт-Экспрессу».

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