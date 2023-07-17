Алькарас первым квалифицировался на итоговый турнир ATP

Испанец Карлос Алькарас стал первым игроком, отобравшимся на итоговый турнир ATP в этом сезоне.

В 2023-м Алькарас выиграл «Уимблдон», «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Мадриде и еще три титула.

Напомним, в прошлом году Алькарас пропустил итоговый из-за травмы мышц живота.

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