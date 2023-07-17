Алькарас первым квалифицировался на итоговый турнир ATP

Теги ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Испанец Карлос Алькарас стал первым игроком, отобравшимся на итоговый турнир ATP в этом сезоне.

В 2023-м Алькарас выиграл «Уимблдон», «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Мадриде и еще три титула.

Напомним, в прошлом году Алькарас пропустил итоговый из-за травмы мышц живота.

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10 комментариев

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Nike Borzov
Джокович как бы с двумя шлемами уже квалифицировался после рг
+13
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+13
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LetTong
Ответ Антон Патракеев
Хотел бы ещё раз на ЮСО его битву с Янником увидеть, в 2022 это был лучший матч года
Полуфиналы Алькарас-Синнер и Джокович-Медведев станут украшением турнира
+11
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+11
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Антон Патракеев
Хотел бы ещё раз на ЮСО его битву с Янником увидеть, в 2022 это был лучший матч года
+4
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+4
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Антон Патракеев
Ответ LetTong
Полуфиналы Алькарас-Синнер и Джокович-Медведев станут украшением турнира
Ни разу не удивлюсь, если до полуфинала не дойдёт ни Новак, ни Даня. А может, вообще новый победитель шлема будет. Но думаю, если Карась в форме будет, то защитит титул
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Андрей
Ответ Антон Патракеев
Ни разу не удивлюсь, если до полуфинала не дойдёт ни Новак, ни Даня. А может, вообще новый победитель шлема будет. Но думаю, если Карась в форме будет, то защитит титул
Даня, судя по сезону и по тому, в какой он форме должен подойти к любимой части сезона, точно будет разрывать на ЮС. Есть все шансы шлем там забирать. Претендентов трое
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DivanniyExpert
Бросьте ссылку на матч в записи. Всем добра
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JustF0rTheW1n322
Как будто победитель уже определён.
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chingizhan2006
Ответ Nike Borzov
Джокович как бы с двумя шлемами уже квалифицировался после рг
там по моему дополнительное условие что люди со шлемаками должны быть хотя бы в топ 20 к концу сезона. понятно, что он себе гарантирует участие ну самое поздно к концу лета/ началу осени. к слову, сейчас ему не хватает 400 очков для квалификации.
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petia.subbotin
Ответ Андрей
Даня, судя по сезону и по тому, в какой он форме должен подойти к любимой части сезона, точно будет разрывать на ЮС. Есть все шансы шлем там забирать. Претендентов трое
Точно будет разрывать и медведев в одном предложении…
Разве кто-нить удивится что данила сольется в 3-4 круге какому-нибудь ноунейму?
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Даниил Александров
Ответ DivanniyExpert
Бросьте ссылку на матч в записи. Всем добра
https://vk.com/wall-212808533_1707078
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