Алькарас – первый за 21 год чемпион «Уимблдона» не из Большой четверки

стал чемпионом «Уимблдона». В финале он победил – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

До Алькараса с 2003 года на «Уимблдоне» побеждали только четверо:

(2003-2007, 2009, 2012, 2017);

(2008, 2010);

Джокович (2011, 2014-2015, 2018-2019, 2021-2022);

(2013, 2016).

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