Алькарас – первый за 21 год чемпион «Уимблдона» не из Большой четверки

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас стал чемпионом «Уимблдона». В финале он победил Новака Джоковича – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

До Алькараса с 2003 года на «Уимблдоне» побеждали только четверо:

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74 комментария

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Дмитрий Маховиков
Важно, что рекорд Федерера по Уимблдонам устоял. И Джокович его наверняка не побьет - времени не хватит. Только повторить сможет.

Думаю, в этом есть справедливость - все-таки в травяной теннис лучше Федерера никто не играл.
+45
-7
+38
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Alex Morhan
Ответ Сергей48
Поздравляю Карлоса!!! Просто красавчик! Вот и лопнуло всё величие Джоковича! Во времена Надаля и Федерера, они и близко не подпускали мальчишек к трону! Минусуйте меня, минусуйте))), любители доказывать, что Джокович «великий»))))
Во времена Джоковича, которому 36 лет, который до сих пор борется за первую строчку, взял два шлема и сыграл финал третьего? Да, каждый видит лишь то, что хочет ...
+27
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+23
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Дмитрий Бервинов
А кто придумал-то большую четверку? Всю жизнь была большая тройка, Маррею до каждого из трио как до луны
+23
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+20
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da her@s@nim
Целая эпоха 👏🏽
+12
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Тёма Тёма
Уходит эпоха, но будут новые герои. Не унываем!
+7
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HI MARS
Сколько бы серб не старался,не будут его любить так,как Роджера,Рафу и Энди
+14
-8
+6
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Теперь мы получили ответ, что было бы в полуфинале RG, не получи там Карась травму.
+12
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CherMe
Ответ zzzeeerrrooo
нация не та играй они у нас или в условном Казахстане поддержка была ба на стороне серба
Да не в нации дело, просто его постоянные некрасивые выходки и сомнительные приёмчики во время матчей, чтобы сбить сопернику ритм, а также его взгляды многим не нравятся. Роджер и Рафа всегда вели себя достойно.
+4
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Антон Патракеев
Ответ Дмитрий Маховиков
Важно, что рекорд Федерера по Уимблдонам устоял. И Джокович его наверняка не побьет - времени не хватит. Только повторить сможет. Думаю, в этом есть справедливость - все-таки в травяной теннис лучше Федерера никто не играл.
Жаль, что главные 2 финала Уима Роджер проиграл и оба в 5 принципиальным соперникам, и один с матчболов
+4
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CherMe
Ответ zzzeeerrrooo
нация не та играй они у нас или в условном Казахстане поддержка была ба на стороне серба
А ещё то, как он иногда праздновал победы… глаза лопаются глядя на это. Такой пафос очень на любителя.
Про его отца я вообще молчу
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And Justice for All
Символичный конец эпохи Большой четверки - победа кого-то другого на Уимблдоне)
+6
-2
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Комиссар Жабер
Ответ Дмитрий Бервинов
А кто придумал-то большую четверку? Всю жизнь была большая тройка, Маррею до каждого из трио как до луны
Фанаты Маррея) Тоже никогда не понимала этого, таким же макаром можно и Вавринку внести и сделать большую пятерку)
+6
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Alex Morhan
Ответ Артём Трофимов
По физ подготовке нынешний Новак один из лучших в туре даже в свои 36, если даже сравнивать его с тем Роджером образца 2008 года то уровень физической готовности примерно одинаков будет, так что не надо менять на физику.
Физ подготовка это способность не уставать. Но Новак часть своей скорости потерял, часть растяжки тоже. Само по себе, что ты говоришь, что можно сравнить игрока 25/26 летнего и 36,5 летнего уже говорит в пользу Новака. Карлос был намного быстрее Новака сегодня и при всём этом их разделило совсем немного. А что касается Роджера, это вечно про его прайм, а Новак даже в 36 не ищет оправданий
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Дмитрий Маховиков
Ответ Антон Патракеев
Жаль, что главные 2 финала Уима Роджер проиграл и оба в 5 принципиальным соперникам, и один с матчболов
Он и ЮСопен отдал пару раз Джоковичу с матч-болов.
Если задуматься - это феноменальное невезение. Повернись хотя бы 2 из 3 этих матчей в другую сторону - у Джоковича было бы 21БШ, а у Федерера 22БШ.
Так что пусть рекорд по Уимам останется за Роджером Федерером, так будет красивее для истории.
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zzzeeerrrooo
Ответ HI MARS
Сколько бы серб не старался,не будут его любить так,как Роджера,Рафу и Энди
нация не та
играй они у нас или в условном Казахстане поддержка была ба на стороне серба
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Антон Патракеев
Ответ Дмитрий Маховиков
Согласен. Если посмотреть с другой стороны - Джокович велик именно этими победами.
И в этом его уникальность. Трибуны его уесосят, он этой энергией питается и выигрывает. За 18 лет, что смотрю теннис никогда не видел такого. Поэтому как болела Роджера и признаю, что Ноле - величайший. И тем более обидно, что 20-17-13 превратилось в то, что мы имеем сейчас
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Зорькин
Ответ goodloser
Мужской тур 20 лет стоял на месте. Теперь наконец начал двигаться вперёд.
Очень активное движение вперёд можно наблюдать в женском туре.
Просто прогресс налицо. :))
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Артём Трофимов
Ответ Alex Morhan
Физ подготовка это способность не уставать. Но Новак часть своей скорости потерял, часть растяжки тоже. Само по себе, что ты говоришь, что можно сравнить игрока 25/26 летнего и 36,5 летнего уже говорит в пользу Новака. Карлос был намного быстрее Новака сегодня и при всём этом их разделило совсем немного. А что касается Роджера, это вечно про его прайм, а Новак даже в 36 не ищет оправданий
Просто Новак сегодня побывал в шкуре Роджера когда тот играл против него. Вот и всё. Всегда есть дополнительное психологическое давление когда играешь против молодого и дерзкого оппонента. Также как и Роджера отделяло совсем немного в играх против Новака. Запомните нолефаны навсегда, догонять всегда проще и когда ты моложе и проигрываешь по титулам тебе всегда проще играть и ты можешь показать свой лучший теннис в отличии от более старшего и более титулованного игрока, который испытывает больше ответственности и давления трибун. Все эти годы Новак Джокович не играл почти с по-настоящему талантливыми ребятами из молодых, тогда как Роджер почти всю карьеру играл с более молодыми Рафой, Новаком и Марреем. Представьте как тяжело ему было. И вот первый по спортивному наглый и талантливый молодой теннисист и Новак также плывет и не показывает своего лучшего тенниса.
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ zzzeeerrrooo
это индивидуально может и сразу отпустить
Нет, всё одинаково.
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Максим Маркин
Уходит эпоха... к сожалению ничто не вечно под луной. Другие уходят, а другие приходят...
Эта эпоха(Биг3) у меня останется в сердечке и я по ним буду ностальгировать, просматривая матчи между этими атлантами тенисного Олимпа.
Мы всë ближе и ближе к последнему матчу Надаля и Джоковича, к сожалению... Я буду скучать по этой эпохе
А Карлос доказал, что всё-таки будет человек среди мужчин после ухода Надаля и Джоковича, который будет пытаться повторить достижения биг3 и попасть в тот самый тенисный Олимп...
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Czarn
Вот это был финал! Спасибо обоим!😃
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dato akhaladze
Ответ HI MARS
Сколько бы серб не старался,не будут его любить так,как Роджера,Рафу и Энди
Болельщиков у него хватает, даже сегодня, его так сильно поддерживали.
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кашкаКа
Большая четверка в прошлом. Думаю мы вступаем в период большой единицы без комплексов травы или грунта. Посмотрим станет ли период его доминирования эрой.
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alex Morhan
Да, Йенс так и не понял отличие судорог от травмы ... А ещё говорят "ничего не вечно под луной". Что всё-таки вечно. Думаю, многие понимают, о чём я ...
Я прекрасно понял, что со слов табора конечно всё будет иначе, чем устроено в мире и природе, не переживай за меня. И ложь, подлог, выдача чёрного за белое, что распространяет табор, будет живо всегда, в отличие от восхода Солнца на востоке Земли )
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Зорькин
Ответ goodloser
Именно так. У женщин скорости, темп игры растут очень заметно, а у мужчин они выросли с приходом Федерера, Надаля и Джоковича, но с тех пор и остановились.
Ты сейчас серьёзно? :))
Посмотри игры сестёр в 2000-ных, вот там были скорости и темп.
Сейчас кто-то типа Эш Барти может взять несколько Шлемов и без скорости и без темпа.
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