Алькарас – первый за 21 год чемпион «Уимблдона» не из Большой четверки
Карлос Алькарас стал чемпионом «Уимблдона». В финале он победил Новака Джоковича – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.
До Алькараса с 2003 года на «Уимблдоне» побеждали только четверо:
- Роджер Федерер (2003-2007, 2009, 2012, 2017);
- Рафаэль Надаль (2008, 2010);
- Джокович (2011, 2014-2015, 2018-2019, 2021-2022);
- Энди Маррей (2013, 2016).
Думаю, в этом есть справедливость - все-таки в травяной теннис лучше Федерера никто не играл.
Про его отца я вообще молчу
Если задуматься - это феноменальное невезение. Повернись хотя бы 2 из 3 этих матчей в другую сторону - у Джоковича было бы 21БШ, а у Федерера 22БШ.
Так что пусть рекорд по Уимам останется за Роджером Федерером, так будет красивее для истории.
играй они у нас или в условном Казахстане поддержка была ба на стороне серба
Просто прогресс налицо. :))
Эта эпоха(Биг3) у меня останется в сердечке и я по ним буду ностальгировать, просматривая матчи между этими атлантами тенисного Олимпа.
Мы всë ближе и ближе к последнему матчу Надаля и Джоковича, к сожалению... Я буду скучать по этой эпохе
А Карлос доказал, что всё-таки будет человек среди мужчин после ухода Надаля и Джоковича, который будет пытаться повторить достижения биг3 и попасть в тот самый тенисный Олимп...
Посмотри игры сестёр в 2000-ных, вот там были скорости и темп.
Сейчас кто-то типа Эш Барти может взять несколько Шлемов и без скорости и без темпа.