Корнеева уступила в полуфинале юниорского «Уимблдона. Она чемпионка Australian Open и «Ролан Гаррос»

Теги Уимблдон WTA Никола Бартункова Алина Корнеева Теннис

Россиянка Алина Корнеева проиграла 17-летней чешке Николе Бартунковой в полуфинале юниорского «Уимблдона» – 4:6, 6:7(2).

16-летняя россиянка – чемпионка Australian Open и «Ролан Гаррос». Также она занимает первую строчку юниорского рейтинга ITF.

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

18 комментариев

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antonanton_
Алина молодец успехов в юниорах добилась по полной, давай уже во взрослые на новый уровень))
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Григорий Шутров
Ответ Vale1
Не так уж и плохо, счет не разгромный, а кроме ветра могли сказаться и самочувствие (возможно), да и скорее то, что это ее первый турнир на траве.
Турнир точно первый, сама говорила, а играла хуже себя самой. Много ключевых мячей отдала. Может и разбаловала болельщиков, приучила, что равные матчи забирает в концовках)
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Syndycate
Оно и к лучшему. Я ведь правильно понимаю, что юниорские шлемы не дают никакого преимущества во взрослых, то есть за них не дают взрослые очки, призовых там тоже нет, по сути кроме галочки в биографии, что ты выиграл юниорский шлем, толку от них нет. Лучше те же 25-ти и 50-ти тысячники играть взрослые и потихоньку набирать очки
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Журэма
Как вспомнишь, что Душевина обыграла Шарапову в финале юниорского Уимблдона-02 и как потом разошлись их карьеры, так сразу ясна цена всем этим юниорским кубкам.
Мирра проигрывала Алине, а уже во взрослом туре в топ100 стоит крепко, Алине еще предстоит туда попасть.
Алина девочка симпатичная и перспективная, хотелось бы уже чтобы у нас появилась теннисистка уровня Маняшки нашей)
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Григорий Шутров
Ответ Vale1
Это не самое главное, важнее по взрослым хорошо выступить. Много ли успешных юниоров потом сделали карьеру на следующем этапе?
Мало. Многие с заниженным возрастом,у многих не хватает денег.
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antoha1896
Эх, жаль(
Было бы круто календарный юниорский оформить)
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Sergejs K
Ответ Syndycate
Оно и к лучшему. Я ведь правильно понимаю, что юниорские шлемы не дают никакого преимущества во взрослых, то есть за них не дают взрослые очки, призовых там тоже нет, по сути кроме галочки в биографии, что ты выиграл юниорский шлем, толку от них нет. Лучше те же 25-ти и 50-ти тысячники играть взрослые и потихоньку набирать очки
Юниорским чемпионам на след сезон дают wild card нс взрослый турнир как правило. Знаю, что Остапенко так получала на Уимблдоне.
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LONDON-TOWN
Ответ Vale1
Это не самое главное, важнее по взрослым хорошо выступить. Много ли успешных юниоров потом сделали карьеру на следующем этапе?
Большинство чемпионов, среди юниоров и юниорок, сейчас в топ 100 либо были в топ 100. Считаю, что попадание в сотню лучших - карьера успешная.
Среди мужчин, почти половина топ10 это чемпионы по юниорам - Зверев, Рублёв, Руне, Фриц
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Vale1
Ответ antoha1896
Эх, жаль( Было бы круто календарный юниорский оформить)
Это не самое главное, важнее по взрослым хорошо выступить. Много ли успешных юниоров потом сделали карьеру на следующем этапе?
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Евгений Фабиянчук
Эх, сорвался юниорский календарный
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Syndycate
Алина, давай во взрослые уже, хватит с малышами играть)
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Vale1
Ответ LONDON-TOWN
Большинство чемпионов, среди юниоров и юниорок, сейчас в топ 100 либо были в топ 100. Считаю, что попадание в сотню лучших - карьера успешная. Среди мужчин, почти половина топ10 это чемпионы по юниорам - Зверев, Рублёв, Руне, Фриц
Ну так у Алины уже два "Шлема" есть, плохо, что ли? Или все, кого вы перечислили, календарный собрали?)
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Vale1
Ответ Григорий Шутров
Играла плохо, ветер конечно мешал, но по сравнению с Индиан-Уэллс ерунда.
Не так уж и плохо, счет не разгромный, а кроме ветра могли сказаться и самочувствие (возможно), да и скорее то, что это ее первый турнир на траве.
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инок
Проиграла Алина полуфинал, но в борьбе. Что-ж со всеми бывает. Все равно ты молодец!
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Vale1
Ответ Григорий Шутров
Турнир точно первый, сама говорила, а играла хуже себя самой. Много ключевых мячей отдала. Может и разбаловала болельщиков, приучила, что равные матчи забирает в концовках)
Кто знает, у всех бывают плохие дни, всегда побеждать не выйдет... Тем более сколько до этого игр выгрызала. Не надо ее ругать за проигранный полуфинал, отличный результат для первого раза на траве)
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Григорий Шутров
Играла плохо, ветер конечно мешал, но по сравнению с Индиан-Уэллс ерунда.
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Syndycate
Ответ Sergejs K
Юниорским чемпионам на след сезон дают wild card нс взрослый турнир как правило. Знаю, что Остапенко так получала на Уимблдоне.
В Австралии и Франции получается в основе выступит сразу? Ну это неплохо
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Теннис Сандгрен
Ответ Syndycate
В Австралии и Франции получается в основе выступит сразу? Ну это неплохо
Wc на квал дают
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