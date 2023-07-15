Корнеева уступила в полуфинале юниорского «Уимблдона. Она чемпионка Australian Open и «Ролан Гаррос»
Россиянка Алина Корнеева проиграла 17-летней чешке Николе Бартунковой в полуфинале юниорского «Уимблдона» – 4:6, 6:7(2).
16-летняя россиянка – чемпионка Australian Open и «Ролан Гаррос». Также она занимает первую строчку юниорского рейтинга ITF.
Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем
Мирра проигрывала Алине, а уже во взрослом туре в топ100 стоит крепко, Алине еще предстоит туда попасть.
Алина девочка симпатичная и перспективная, хотелось бы уже чтобы у нас появилась теннисистка уровня Маняшки нашей)
Было бы круто календарный юниорский оформить)
Среди мужчин, почти половина топ10 это чемпионы по юниорам - Зверев, Рублёв, Руне, Фриц