Корнеева уступила в полуфинале юниорского «Уимблдона. Она чемпионка Australian Open и «Ролан Гаррос»

Россиянка Алина Корнеева проиграла 17-летней чешке Николе Бартунковой в полуфинале юниорского «Уимблдона» – 4:6, 6:7(2).

16-летняя россиянка – чемпионка Australian Open и «Ролан Гаррос». Также она занимает первую строчку юниорского рейтинга ITF.

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем