Свитолина о том, чем больше всего гордится после «Уимблдона»: «Боевым духом, который демонстрировала»

Теги Уимблдон WTA Элина Свитолина Маркета Вондроушова Теннис

Элина Свитолина прокомментировала выступление на «Уимблдоне».

В полуфинале она проиграла Маркете Вондроушовой 3:6, 3:6.

– Довольно расстроена матчем, своим выступлением. В целом турнир хороший, но этим матчем я разочарована.

– На Украине многие люди смотрели этот матч, было столько ожиданий. Давление и эмоции сыграли свою роль?

– Не знаю. Конечно, я знала, что меня поддерживают, но это было ожидаемо, потому что я в полуфинале. Для полуфинала это нормально.

Наверное, нужно было чуть лучше справиться с ситуацией. Но я не скажу, что слишком нервничала. Нужно было найти лучший способ справиться с игровым стилем Маркеты. Она очень сложная соперница, многое тащит.

В целом не очень довольна тем, как справлялась с некоторыми ситуациями, с некоторыми розыгрышами в начале матча. А она лучше справилась с моей игрой.

– Чем вы больше всего гордитесь за эти две недели?

– Боевым духом, который демонстрировала. Тем, как справлялась с нервами – конечно, не сегодня. Сегодня хотелось бы сыграть лучше.

Но в предыдущих матах все было хорошо.

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8 комментариев

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dedpihto59
Поражением нерукопожатной удовлетворён‼️
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+27
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ладлена бобровская
спектакль окончен гаснет свет
+14
-2
+12
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cmorblr
Боец невидимого фронта.
+12
-3
+9
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Lennuci
Не было там никакого "духа", на жалость давила и все ББС-шные работники тоже. "Как она переживает за свою страну, так переживает", что cдулась в итоге на Водрушовой.
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Аморалинни
А теперь срочно поднимать боевой дух у Запорожья!
+7
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+4
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Чэзг
Да да, гордись собой и отдыхай
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Славонычч
Ноль эйсов , езжай домой 👈
+3
0
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