Юбенкс о том, как «Уимблдон» изменил его карьеру: «Раньше я устанавливал рейтинговые цели – получалось не очень. Так что я от этого отказался»

Теги Уимблдон Кристофер Юбенкс Теннис

Кристофер Юбенкс прокомментировал то, как изменится его взгляд на карьеру после выхода в четвертьфинал «Уимблдона».

«Теперь цели немного изменились. Если я продолжу получать радость, которую получал на корте в последние три недели, продолжу работать так же, как в последний год, то все будет хорошо.

После этого турнира я буду где-то близко к топ-30. И мне было бы легко сказать: «Так, я хочу в топ-20». Раньше я устанавливал рейтинговые цели – получалось не очень. Так что я от этого отказался.

Сейчас я просто наслаждаюсь путешествием, отлично провожу время. Наверное, мне никогда не было так весело играть в теннис. И я продолжу двигаться на этой волне – куда бы она меня ни завела.

Я не пытаюсь избегать ответа на вопрос – я на самом деле так думаю. Два года назад я пытался устанавливать цели на турниры, какого рейтинга я бы хотел добиться. Тогда вышло не очень. Сейчас у меня немного другой подход».

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4 комментария

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Стэн Смит
Играл очень круто. Был бы на другой стороне корта Руне или Синнер, а не Медведев, то выходил бы в полуфинал.
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dedpihto59
Молодец Крис, круто отыграл турнир, есть повод для гордости👍‼️
+2
0
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