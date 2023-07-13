Алькарас о Медведеве: «Рублев несколько раз говорил, что он осьминог. Достает каждый мяч»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал полуфинал «Уимблдона» против Даниила Медведева.

– Он очень высокий. Сейчас отлично играет на траве, в целом проводит прекрасный сезон. Я проиграл ему наш первый матч – здесь, на траве. Так что нужно сделать выводы.

По-моему, сейчас я играю здорово, очень уверен в себе. Так что будет очень хороший матч. Я получу удовольствие.

– Что вы считаете самыми сильными сторонами Даниила?

– Он очень целостный игрок. И Рублев несколько раз говорил, что он осьминог. Достает каждый мяч. Это потрясающе. Он потрясающе готов физически.

Вообще он почти все делает хорошо.

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9 комментариев

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Stas Salesov
Карась и осьминог))
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инок
Молодец Даниил! Вытянул 5 - сетовый, показал осьминожество, выносливость, характер и класс!
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Юрий Шептухин
Ответ Maratik1982
Думаю наш осьминог будет хитрее испанского цыгана в плане тактики на матч!
Карасю тактика не нужна он физикой давить будет. Медведю надо как Хуркачу вколачивать мячи на подаче, выходить на тай и брать Карася тепленьким.
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Arti22
Ответ Stas Salesov
Карась и осьминог))
Подводное дерби
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Maratik1982
Думаю наш осьминог будет хитрее испанского цыгана в плане тактики на матч!
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PredatorMax
Надеюсь. крыша будет закрыта. У Дани подача при закрытой крыше намного лучше летит.
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