Алькарас о Медведеве: «Рублев несколько раз говорил, что он осьминог. Достает каждый мяч»

Карлос Алькарас прокомментировал полуфинал «Уимблдона» против Даниила Медведева.

– Он очень высокий. Сейчас отлично играет на траве, в целом проводит прекрасный сезон. Я проиграл ему наш первый матч – здесь, на траве. Так что нужно сделать выводы.

По-моему, сейчас я играю здорово, очень уверен в себе. Так что будет очень хороший матч. Я получу удовольствие.

– Что вы считаете самыми сильными сторонами Даниила?

– Он очень целостный игрок. И Рублев несколько раз говорил, что он осьминог. Достает каждый мяч. Это потрясающе. Он потрясающе готов физически.

Вообще он почти все делает хорошо.

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