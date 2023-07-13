Соболенко о заявлении WTA по поводу рукопожатий: «Очень надеюсь, что теперь никому не придется столкнуться с такой реакцией зрителей»
Арина Соболенко прокомментировала заявление WTA о рукопожатиях между игроками из Украины и России или Беларуси.
Теннисистки из Украины отказываются жать руки соперницам из России и Беларуси после матчей.
Из-за этого было несколько случаев, когда теннисисток освистывали – причем, как украинок, так и россиянок с белорусками. На «Уимблдоне» из-за этого освистали Викторию Азаренко.
«Это очень хорошо. Людям нужно знать и понимать, почему рукопожатий нет. Хорошо, что они выпустили это заявление.
Я очень надеюсь, что теперь никому не придется столкнуться с такой реакцией зрителей».
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