Соболенко о заявлении WTA по поводу рукопожатий: «Очень надеюсь, что теперь никому не придется столкнуться с такой реакцией зрителей»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала заявление WTA о рукопожатиях между игроками из Украины и России или Беларуси.

Теннисистки из Украины отказываются жать руки соперницам из России и Беларуси после матчей.

Из-за этого было несколько случаев, когда теннисисток освистывали – причем, как украинок, так и россиянок с белорусками. На «Уимблдоне» из-за этого освистали Викторию Азаренко.

«Это очень хорошо. Людям нужно знать и понимать, почему рукопожатий нет. Хорошо, что они выпустили это заявление.

Я очень надеюсь, что теперь никому не придется столкнуться с такой реакцией зрителей».

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